25 января – День российского студенчества

Уважаемые жители Тверской области! Примите искренние поздравления c Днем российского студенчества!

Русская Православная Церковь в этот день чтит память святой мученицы Татианы, которую в нашей стране издавна принято считать покровительницей студентов. Уже более двух с половиной веков Татьянин день принадлежит к числу самых любимых праздников в студенческом сообществе.

Студенческие годы – один из самых ярких периодов в жизни, время реализации талантов и способностей, обретения настоящих друзей и расширения горизонтов, воплощения в жизнь социально значимых инициатив. Поддержка молодежи, создание условий для качественного образования студентов, обеспечения их профессиональной востребованности и занятости после вуза – это один из важнейших приоритетов в работе регионального правительства.

Пусть энергия, инициативность и целеустремленность студентов Верхневолжья станут залогом их профессионального и жизненного успеха, помогут успешному развитию Тверской области и всей России!

Губернатор Тверской области И.М.Руденя.

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Уважаемые именинницы, преподаватели и студенты!

25 января в нашей стране отмечается День великомученицы Татьяны. В этот же день принимают поздравления студенты - с Днем российского студента.

Каждый, кто когда-либо был студентом, без сомнения скажет, что годы учебы были одними из лучших в жизни. Они пришлись на время взросления и становления, стали залогом будущих личных и профессиональных достижений. Поэтому Татьянин день объединяет вместе тысячи жителей нашего района – как нынешних, так и бывших студентов. Образование, знания в нашу эпоху являются самым ценным капиталом, позволяющим экономике расти, а общественной жизни оставаться яркой и разнообразной. Желаем вам новых успехов и достижений в учебе, счастья и добра. Пусть победы и отличные знания станут вашими спутниками на жизненном пути! Пусть сегодняшнюю молодёжь после завершения образования ждёт успешная карьера, а полученные знания в будущем дадут возможность воплотить самые смелые планы.

С уважением депутат ЗС

Д.И.Дородных,

глава Конаковского района

Л.А.Козлова, глава администрации Конаковского района

О.В.Лобановский.