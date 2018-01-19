В ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

От сессии до сессии живут студенты весело, а сессия у них два раза в год» - поется в известной песне. И напряженная сессионная пора у многих из них как раз идет в эти дни. По традиции 25 января все российские студенты отмечают свой праздник – Татьянин день в честь раннехристианской мученицы Татьяны Римской, которую в России считают покровительницей студентов.

Филиалов высших учебных заведений, которых еще недавно у нас было достаточно, сегодня, увы, уже нет. Но студентов от этого меньше не стало. Во-первых, вчерашние выпускники школ района поступают в самые престижные вузы Москвы, Твери, Санкт-Петербурга и других учебных центров страны. А во-вторых, у нас уже полвека (а в сентябре ему исполняется ровно 50 лет) готовит специалистов для энергетики Конаковский энергетический колледж, он же в советские времена – техникум, а ныне - филиал федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» (неофициальное сокращенное наименование – МЭИ-КЭК). И с 1990 года его возглавляет Н.И.Файрушин. И все, кто в нем учится, по праву называют себя студентами.

Николай Искакович пришел преподавать в техникум в 1978 году. Он рассказал, что за все годы учебное заведение выпустило более 12 тысяч специалистов. Сегодня ежегодно МЭИ-КЭК готовит порядка ста выпускников, и все те из них, кто хочет работать, без труда трудоустраиваются, причем, большей частью на высоко-оплачиваемую работу в Москве. В настоящее время студенты обучаются по таким специальностям, как «Электростанции, сети и системы», «Тепловые электрические станции», «Информационные системы», «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» и «Монтаж и эксплуатация оборудования систем газоснабжения».

Партнерами учебного заведения являются «Газпром газораспределение», для которых готовятся кадры, «Россетти МРСК центра», которые не только трудоустраивают выпускников, но и помогают технически: за последние годы ими было оборудовано два полигона для занятий. И еще один партнер – «Энел-Россия» в лице Конаковской ГРЭС, куда на протяжении многих лет и готовил кадры КЭК. Сегодня потребность в них на станции невысока, но «Энел» помогает тем, что выплачивает лучшим студентам повышенную стипендию, премирует преподавателей, выделяет средства на оборудование учебных аудиторий.

Подготовил

Максим МАЛАХОВ.