ВОЕНКОМАТ СТАВИТ НА УЧЕТ

С 1 января в Конаковском военкомате начата постановка на первоначальный военный учет юношей 2001 года рождения. Всего в Конаковском районе зарегистрировано 375 юношей такого возраста, и все они должны пройти через комиссию.

Как рассказал военный комиссар г. Конаково и Конаковского района Юрий Неговора, который является председателем комиссии, она создана в соответствии с Федеральным законодательством и согласно распоряжению губернатора Тверской области И.М.Рудени. Период постановки на первоначальный учет продлится до 31 марта.

В состав комиссии входят все необходимые медики - специалисты Конаковской ЦРБ, сама комиссия до 15 февраля работает еженедельно с понедельника по среду, после 15 февраля – по четвергам. Юноши вызываются на комиссию централизованно через школы и учебные заведения, администрации поселений, а те, кто живет или учится за пределами Конаковского района, – повестками. После прохождения медицинского освидетельствования будущих призывников ставят на учет и по состоянию здоровья назначают рода и виды войск либо определяют пригодность к военной службе. Каждому допризывнику выдается удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу. Эти удостоверения действительны до момента призыва на службу либо до постановки гражданина в запас.

Максим МАЛАХОВ.