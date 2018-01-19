СКОЛЬКО У НАС БЕЗРАБОТНЫХ?

ГКУ Тверской области «Центр занятости населения Конаковского района» сообщает, что в январе уровень безработицы в районе составил 0,18 процента, коэффициент напряженности на рынке труда 0,2 процента.

За содействием в трудоустройстве обратился 121 человек, из них 103 - безработных. В составе безработных: ИТР и служащие 47,01 процента, рабочие 23,9 процента, лица, не имеющие профессии, 26,04 процента. В числе безработных: женщины - 63,6 процента; молодежь в возрасте 16-29 лет – 14,04 процента; инвалиды - 3,3 процента, жителей сельской местности – 27,2 процента. Всего в центр заявлено 605 вакансий. Высока потребность работников в здравоохранении (33 вакансии), образовании (56 вакансий), сфере обслуживания (116 вакансий), транспорт и хранение – 41 вакансия, cтроительство – 127 вакансий. Дополнительную информацию можно получить в каб. № 2 и 5 Центра занятости населения Конаковского района (г.Конаково, ул. Васильковского, д.23).