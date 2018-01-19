В центре внимания

С 1 МАЯ МРОТ ПРИРАВНЯЮТ

К ПРОЖИТОЧНОМУ МИНИМУМУ

Минимальный размер оплаты труда будет доведен до прожиточного минимума не в 2019 году, а этой весной. Такое важное заявление сделал Президент России Владимир Путин именно на тверской земле. Напомним, с января МРОТ был увеличен до 9489 рублей, а в 2019 году его планировалось довести до уровня прожиточного минимума, то есть до 11163 рублей. Однако государство нашло возможность сделать это раньше, с 1 мая текущего года. Владимир Путин озвучил такое решение на встрече с рабочими Тверского вагоностроительного завода.

В приоритете - люди

По данным статистики, в минувшем году примерно 4 миллиона россиян получали заработную плату ниже прожиточного минимума. Впрочем, повышение МРОТ коснется не только их. По большому счету, увеличение минимальной зарплаты и привязка ее к уровню необходимых расходов – показатель социально ориентированной политики. Не единственный, кстати. Есть еще майские указы Президента, в которых поставлена задача повышения зарплат бюджетникам, «демографический пакет» и прочие инициативы, что помогут повысить качество жизни тысячам семей.

Но судя по публикациям на некоторых информационных ресурсах, часть общества высказывает опасения: а вдруг повышение зарплаты по факту останется на уровне «благих намерений», а на деле работодатели отреагируют на повышение МРОТ волной сокращений? К тому же увеличение МРОТ предполагает и повышение отчислений предпринимателей в бюджет и внебюджетные фонды, откуда те возьмут деньги - не из наших ли карманов, за счет роста цен? Попробуем прояснить эти моменты.

Давняя задача

Для начала стоит понять: необходимость привязать МРОТ к прожиточному минимуму – задача, которую пытались решать лет 15. Законодательная норма, утверждающая, что минимальная зарплата не может быть ниже «черты бедности», существует с 2002 года (статья 133 Трудового кодекса РФ). И ситуация, когда работающий человек получает меньше, чем необходимо для выживания, не просто абсурдна, но и противоречит закону.

Попытки хотя бы приблизить МРОТ к этой границе предпринимались практически ежегодно. Так, в 2007 году его размер увеличился более чем вдвое – с 1100 рублей до 2300, второй крупный «скачок» произошел в 2009 году – до 4330 рублей. На начало 2016 года МРОТ составлял 6200 рублей, к июлю был поднят до 7500 рублей. В июле прошлого года он достиг 7800 рублей. И, насколько мы помним, никакими катаклизмами на рынке труда это не сопровождалось.

Доказательство подъема

Однако «дотянуть» минимальную зарплату до прожиточного минимума долго не удавалось. Причина была банальна: нехватка средств. И что теперь это, наконец, сделано, свидетельствует: экономика России поднимается. Это подтвердил и Президент.

- Могу сказать, позитивная динамика российской экономики сохраняется. У нас меньше, чем мы ожидали, дефицит бюджета, у нас растут золотовалютные резервы… У нас есть возможность с 1 мая текущего года уравнять МРОТ и прожиточный минимум, и мы это сделаем, - сказал глава государства во время визита на ТВЗ.

Тогда же он заверил: ниже прожиточного минимума планка опускаться больше не будет, предусмотрены индексации. И прояснил момент, касающийся самозанятых граждан: с этого года выплаты в социальные фонды для них больше не привязаны к МРОТ, так что по их карману нововведение не ударит.

Как видим, вести речь об увеличении нагрузки на бизнес было бы неверно. Те, кто работает честно и платит людям белую зарплату, и так перечисляют налоги и взносы. Потому для законопослушных предпринимателей мало что изменится. А ведь именно соблюдение закона мы должны брать за норму, не так ли?

А теперь предоставим слово специалистам

Светлана Максимова, депутат Госдумы РФ:

- Федеральный закон о доведении МРОТ до прожиточного минимума мы принимали 15 декабря. 29 декабря он был подписан Президентом, полный текст закона вы можете найти на портале правовой информации. Это очень важная инициатива. И особенно заметно она отразится на жизни тех, кто нас кормит – тружеников села, чьи заработки зачастую значительно меньше, чем у городских жителей. Поддержка села сегодня в приоритетах, и каждый шаг в этом направлении очень значим. Ведь, помимо повышения собственно зарплат деревенских жителей, что уже дает стимул к развитию хозяйств, это решение приведет и к росту отчислений в местные бюджеты. А это дороги, детские сады, ФАП, клубы, водонапорные башни: именно так можно сохранить сельское хозяйство и обеспечить его развитие.

Сергей Веренинов, председатель Федерации тверских профсоюзов:

- С точки зрения профсоюзного работника повышение заработков – явление всегда положительное. Тем более, речь идет не только о росте зарплат: от величины МРОТ рассчитываются больничные, декретные, пособия по уходу за ребенком, и это даст дополнительную защиту тем, кто наиболее нуждается в поддержке. Что же до рисков, на мой взгляд, они невелики. Маловероятно, что работодатели отреагируют массовыми сокращениями: ситуация на предприятиях региона такова, что сокращать особо некого – наоборот, вакансии есть. А вот повышение требований к квалификации работников вполне ожидаемо, рост зарплаты является в числе прочего и серьезным стимулом для самосовершенствования. Стало быть, в перспективе все это должно привести к формированию слоя высококлассных специалистов и росту производительности.

Что же касается «серых» зарплат… А стоит ли теперь овчинка выделки? Заплатить налоги и отчисления во внебюджетные фонды все равно придется, но уже с большей суммы, а вот часть заработков «в конвертах» уменьшится. Думаю, по мере индексации МРОТ «серые» схемы будут становиться все менее выгодными и более рискованными и отживут свое.

Олег Лебедев, председатель постоянного комитета по экономической политике и предпринимательству:

- Символично, что впервые эта новость была обнародована именно в Твери, на одном из наших ведущих предприятий. Будем считать это хорошим предзнаменованием для Верхневолжья. А по сути - повышение МРОТ скажется на покупательной способности населения. Это особенно важно для небольших муниципальных образований, где люди порой действительно работают за небольшую зарплату. Для них привязка МРОТ к прожиточному минимуму может быть ощутима: можно ожидать повышения спроса на товары и услуги и, как следствие, развития бизнеса на местах.

К тому же уровень жизни всего населения во многом зависит от наполнения бюджета. Чем больше отчислений, тем больше средств, которые можно направить в том числе и на социальные нужды.

Антон Стамплевский, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тверской области:

- Повышение МРОТ должно стать частью комплексных мер, нацеленных на развитие экономики и повышение уровня жизни граждан. Оно направлено на вывод «из тени» заработных плат, это положительная тенденция. С другой стороны, у нас пока сохраняется высокий уровень пенсионных и страховых взносов, так что на экономическом состоянии бизнеса, в большей степени малого, это может отразиться. Потому особенно важно, чтобы это социально ориентированное решение сопровождалось поступательным экономическим ростом и созданием дополнительных благоприятных условий для ведения бизнеса: положительной динамикой реальных доходов населения при сохранении долгое время низкой инфляции.

Также не лишним будет напомнить предпринимателям: в связи с этими изменениями необходимо скорректировать условия трудовых договоров и штатных расписаний на предприятиях.

Андрей Дмитриев, сопредседатель Общественного совета при министерстве промышленности и информационных технологий Тверской области и генеральный директор ООО «ПРОМ-МЕТАЛЛ»:

- Я расцениваю увеличение МРОТ как толчок к экономическому развитию. Сегодня мы видим в регионе прирост экономики, в том числе – обрабатывающих производств. Соответственно чем больше НДФЛ поступит в бюджеты разных уровней, тем больше средств мы сможем направить на развитие территорий, в том числе и на повышение их инвестиционной привлекательности.

Ну и потом, нельзя забывать про понятие элементарной социальной справедливости. Это неправильно, если человек зарабатывает меньше, чем необходимо для жизни. Тот, кто трудится, не должен находиться за чертой бедности, это вопрос не только экономики, но и человеческого достоинства, развития общества. Так что уравнять минимальные зарплаты с прожиточным минимумом – необходимый и давно назревший шаг.

Маргарита ВАСИЛЬЕВА.