МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Роль муниципального образования в реализации

социальной политики. Какие вопросы стоят перед нами?



Социальная политика нашей страны исходит из конституционного определения России как социального государства, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.

Целями социальной политики в России является: охрана труда и здоровья людей, получение достойного образования, развитие творческого потенциала личности, пропаганда здорового образа жизни и спорта, установка гарантированного минимального размера оплаты труда, обеспечение государственной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развитие систем социальных служб, установка государственных пенсий, пособий и иных гарантий социальной защиты и многое другое. И именно на муниципальном уровне происходит реализация социальных целей применительно к каждому человеку. Муниципалитет является своего рода ответчиком за реализацию социальной политики.

И сегодня мы постараемся разобраться, какую роль в реализации государственной социальной политики играет администрация Конаковского района. И поможет нам в этом Аггюль Бородина - заместитель главы администрации по социальной политике.

- Аггюль Арифовна, на какие основные цели расходуются средства из бюджета Конаковского района в части социальной политики?

- На реализацию социальной политики из бюджета Конаковского района в 2017 году выделено 87,9 процента всех средств. Значительная доля средств местного бюджета расходуется на содержание и развитие социальной инфраструктуры муниципального образования. Также хочу отметить, что в отраслях социальной сферы работает основная часть так называемых бюджетников, то есть работников, получающих заработную плату из бюджетных средств - это еще один блок больших затрат.

- О содержании какой социальной инфраструктуры идет речь?

- Социальная инфраструктура в большинстве своем представлена в сфере образования - это 26 учреждений дошкольного образования, 30 школ, самая широкая сеть дополнительного образования детей среди всех муниципальных образований Тверской области - 12 учреждений - представлена во всех 16 поселениях района. И именно на поддержание этих зданий в нормативном состоянии: проведение текущих и капитальных ремонтов расходуется немалая часть бюджетных средств. И с каждым годом потребность увеличения расходов растет в связи с высоким износом зданий.

- Сколько бюджетных средств выделяется на эти цели?

- Как я уже сказала, с каждым годом эта сумма увеличивается. Если в 2013 году она составляла 1,5 млн. рублей, в 2016 году на выполнение ремонтных работ в образовательных учреждениях было выделено порядка 20 миллионов рублей, то в 2017-м эта сумма составила 24 580 000 рублей, в этом году в бюджете предусмотрено уже 30 миллионов рублей. Несмотря на внушительные цифры, покрывается всего лишь 10процентов потребности.

- Помимо ремонтов зданий образовательных учреждений, на исполнение каких полномочий в сфере образования расходуются бюджетные средства?

- В первую очередь - организация горячего питания школьников, организация летней оздоровительной кампании, повышение квалификации педагогов, обеспечение подвоза обучающихся, духовно-нравственное развитие и воспитание, просвещение родителей и методическая работа - это основной, но не полный перечень направлений работы по линии образования.

Также хочу отметить, что в Конаковском районе в отрасли образования работают 2556 человек. По количеству образовательных учреждений, работников сферы образования, количеству детей мы находимся на втором месте после Твери. Это большая нагрузка на муниципалитет, и, тем не менее, все заданные показатели нами достигаются.

- Аггюль Арифовна, о каких показателях вы говорите?

- О заработной плате. Это последовательная работа, которая ведется и по сей день. Средняя зарплата учителей в 2016 году составила 27439 рублей, воспитателей – 21295 рублей, педагогов допобразования - 21144 рубля.

- А как проработана молодежная политика?

- За реализацию молодежной политики ответственность несет и является главным координатором отдел молодежной политики, культуры и спорта администрации Конаковского района. Активным помощником выступает молодежный центр «Иволга». При главе Конаковского района создан и работает молодежный совет.

- Какие основные мероприятия проводятся в сфере молодежной политики?

- Не говоря о спорте, там любое мероприятие направлено на здоровое развитие личности, скажу о ставших уже традиционными мероприятиях: акции «Блокадный хлеб», «Мы против наркотиков, алкоголя и табака», «Дари добро», «Георгиевская ленточка»; митинги, посвященные Великой Победе и началу контрнаступления советских войск в битве под Москвой с массовой военной реконструкцией; юнармейский парадный «Марш Победы»; районная военно-спортивная игра «Орленок».

- В реализации социальной политики организовано ли взаимодействие администрации и учреждений, участвующих в реализации соцполитики?

- Сегодня стоят серьезные задачи в реализации семейной, национальной, духовно-нравственной политики, решить которые возможно только при объединении всех административных и общественных ресурсов. Безусловно, реализация социальной политики невозможна без межведомственного взаимодействия. Охрана прав детей осуществляется комиссией по делам несовершеннолетних администрации Конаковского района. Полиция, органы опеки и попечительства, Центр социальной защиты населения района, Центр занятости, специалисты управления образования и молодежного центра «Иволга», реабилитационного центра, психолог каждые две недели рассматривают материалы о совершенных подростками правонарушениях, материалы на семьи, находящиеся в социально опасном положении, определяют комплекс мероприятий по работе с каждой семьей индивидуально.

- А взаимодействие с общественными объединениями и организациями?

- Это особое направление работы - организация взаимодействия с общественными организациями района. Конаковская районная организация инвалидов под руководством Г.Г.Корниловой, районная организация общества слепых под руководством Н.Г.Абрамовой, крупнейшая организация ветеранов войны и труда под руководством Г.И.Аксеновой реализуют свои мероприятия при поддержке администрации Конаковского района. С 2017 года ведется активное взаимодействие с конаковским обществом казаков. С целью оказания информационной, бухгалтерской поддержки этим организациям на базе молодежного центра «Иволга» в 2017 году начал работу отдел по работе с общественными организациями. В декабре совместно удалось провести несколько крупных мероприятий в рамках Декабря милосердия.

Еще хотелось бы отметить опыт совместной работы администрации Конаковского района и центра социальной поддержки населения в организации и проведении фестивалей для пожилых людей – «Леди золотой возраст», «Путь к успеху», которые вызывают большой интерес у граждан.

- Аггюль Арифовна, есть ли какие-то трудности, проблемы или сложные направления, над которыми еще нужно усердно работать, в реализации социальной политики?

- Конечно, есть и проблемы, и трудности, и переходящие вопросы, которые нужно решать каждый год. Первостепенно, как я уже и говорила, это ремонт образовательных учреждений, укрепление и совершенствование материально-технической базы всех учреждений. Это последовательная работа по повышению заработных плат занятым в сфере образования и культуры. Решение проблемы нехватки кадрового обеспечения. Категорирование мест массового пребывания людей. Обеспечение детей-сирот жильем и многие другие вопросы, которые приходится решать ежедневно, чтобы реализовать права граждан на достойную жизнь и свободное развитие личности.

ВНИМАНИЕ!

Администрация Конаковского района информирует предприятия, осуществляющие деятельность на территории Конаковского района и оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, о нижеследующем:

- декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду;

- отчетность для малого и среднего предпринимательства по образованию отходов, их использованию, размещению и обезвреживанию (в части организаций, относящихся к федеральному государственному экологическому надзору в соответствии с постановлением Правительства РФ № 903 от 28 августа 2015 г. «Об утверждении критериев определения объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору);

- отчет по форме 2-ТП (отходы);

- отчет по форме 2-ТП (рекультивация);

- декларация о количестве выпущенных в обращение на территории Российской Федерации за предыдущий календарный год готовых товаров, в том числе упаковки, подлежащих утилизации;

- отчетность о выполнении нормативов утилизации от использования товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств за истекший календарный год;

- заполненную форму расчета суммы экологического сбора, к которой прилагаются следующие документы:

а) копии платежных документов об уплате экологического сбора;

б) документ, подтверждающий полномочия представителя плательщика на осуществление действий от имени плательщика.

Необходимо сдавать непосредственно в Управление Росприроднадзора по Тверской области (170100, г. Тверь, Волоколамский проспект, д. 3) или в электронном виде, сформировав отчеты в модуле природопользования и отправив их через личный кабинет. Часы приема отчетности в Управлении с 11 до 17 часов, перерыв с 13 до 14 часов, пятница - неприемный день.



Дошкольное образование



Стопроцентное исполнение Указа Президента по обеспечению детей с 3 до 7 лет местами в детских садах. Организация и проведение профессионального конкурса «Воспитатель года». В эту пятницу, 26 января, на базе ДК Современник пройдет его финал, и определится победитель на муниципальном уровне. Ежегодно финалист муниципального этапа становится лауреатом и на областном конкурсе.

Дополнительное образование



Хоровая школа мальчиков и юношей не только победитель федеральных и региональных конкурсов. Не только организаторы международного хорового фестиваля «Волжский хоровой собор», но и авторы уникального, не имеющего аналогов образовательного проекта «Росинка+», в котором воспитанники подготовительных групп детских садов города Конаково за 8 театрализованных занятий начинают петь по нотам хором.

ДЮЦ «Новая Корчева» - самое многопрофильное учреждение. Хор девочек «Глория», казачий хор кадетов «Станица», ансамбль скрипачей и гитаристов, Дом народного творчества, работающий на базе мастерских в с. Селихово.

Результаты образовательной деятельности



44 медалиста. Организация летнего оздоровления - охвачено 2650 детей. Организация многодневных спортивных походов. Проведены мероприятия по экологии, профориентации, творчеству и другим направлениям.



Спортивная жизнь



Проведены муниципальные этапы «Лыжни России» и «Кросса нации», организована «Новогодняя олимпиада» по 20 видам спорта, спортсмены боролись за Кубки главы Конаковского района по футболу и легкой атлетике. На базе спортивных школ проводились федеральные и региональные соревнования. Администрация Конаковского района принимала участие в организации таких мероприятий, как чемпионат России по вертолетному спорту, чемпионат России по рыбной ловле, Кубки и чемпионаты России по конному спорту. За текущий год на территории Конаковского района проведено 396 спортивных мероприятий. Сборные команды Конаковского района выезжали на 162 соревнования. На организацию и участие в соревнованиях в бюджете было предусмотрено 3 миллиона рублей.



Культурная жизнь



Проведены районные фестивали «Зажги свою звезду», «Конаковские огни», «Единение», «Дарите музыку друг другу», «Русь святая, веру храни», «Человек года» и впервые - интегрированный фестиваль «Путь к успеху».

Патриотическое воспитание



Организация сборов «Крылья», военно-патриотические игры «Юносень», «Зарница», «Снежный десант». Всего проведено 49 мероприятий военно-патриотической направленности и охвачено 4797 участников.