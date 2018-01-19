В школу – с маячками!

С целью обеспечения безопасности учащихся образовательных учреждений в нашем районе согласно федеральному закону «Об образовании в РФ» осуществляется организованный ежедневный подвоз более 500 учеников к местам обучения и обратно на школьных автобусах.

Для осуществления организованных перевозок групп детей должны использоваться автобусы, с года выпуска которых прошло не более 10 лет. И поэтому школьный транспорт ежегодно обновляется. Так, в 2015-2016 учебном году 4 школы получили новые автобусы: это школа № 3 п.Редкино, школы с.Городня, п.Озерки, № 2 п. Новозавидовский, в 2016-2017 учебном году новые автобусы получены еще двумя школами: с.Дмитрова Гора и с.Завидово. И этот год не стал исключением: 16 января новый школьный автобус получила школа п.Козлово («Форд» на 24 места).

Подвоз учащихся осуществляется по 41 маршруту, каждый из которых ежегодно утверждается директорами учреждений и согласовывается с ОГИБДД ОМВД России по Конаковскому району. Общая протяженность маршрутов (с детьми, без детей, на заправку, на стоянку, на обслуживание и т.д.) достаточно велика и составляет 1678 км. Ежедневный пробег автобусов с детьми в школу и из школы (производительный пробег) в этом году составил 1074,6 км. И как важно, чтобы дороги были в порядке, а остановки оборудованы.

Требования, предъявляемые к автобусам при осуществлении организованных перевозок групп детей, достаточно весомые, практически ежегодно меняются. В настоящее время все автобусы оборудованы аппаратурой спутниковой навигации «ГЛОНАСС/GPS», позволяющей проводить мониторинг движения автобуса в режиме реального времени, а в случае чрезвычайной ситуации – связываться с ГУ МЧС России по Тверской области. На школьных автобусах установлены тахографы, имеются тревожные кнопки. Наступивший год внес свои коррективы в требования, предъявляемые к школьным автобусам. В декабре Правительством РФ внесены изменения в Правила дорожного движения РФ и Правила организованной перевозки группы детей автобусами (постановление Правительства РФ от 23 декабря 2017 г. № 1621 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации). Согласно этому постановлению в целях минимизации риска возникновения дорожно-транспортного происшествия «при организованной перевозке группы детей при движении автобуса на его крыше или над ней должен быть включен маячок желтого или оранжевого цвета», то есть школьные автобусы нужно оборудовать проблесковыми маячками. Максимальный срок исполнения постановления (в части, касающейся маячков) - 1 июля 2018 года.

И поэтому уже сегодня администрацией Конаковского района, образовательными учреждениями, имеющими школьный транспорт, решается вопрос: какие проблесковые маячки, с какими характеристиками должны быть установлены на автобусы, какой использовать способ крепления маячков: на магнитах, на болтах, на кронштейнах? Какие средства заложить на их приобретение (ведь спектр цен маячков достаточно широк: от 1400 до 10000 руб. и выше)?

Это дело новое, но очень, по нашему мнению, важное. Надеемся, что проблесковые маячки помогут не только водителям на дорогах быть более внимательными к школьным автобусам, но и будут способствовать минимизации риска возникновения ДТП, сохранению жизни и здоровья наших детей.

Любовь КУЛИЕВА, заведующая отделом

дошкольного, общего и дополнительного образования.