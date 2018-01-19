Вопрос - ответ

КТО ПОМОЖЕТ ПЕНСИОНЕРАМ?

Дорогая редакция!

Обращаюсь к вам от имени пенсионеров нашего дома № 2.

Проблема состоит в том, что год назад ООО «Вега», которое нас обслуживает, перестало выполнять свою работу. У нас в зверосовхозе «Мелковское» всего 4 пятиэтажных дома по улице Центральной. Есть еще 3 двухэтажки. Так вот, я по поводу трансляции телевизионных каналов.

Во всех домах, кроме нашего, показывают 20 каналов с приставками. На нашем доме поснимали антенны, натянули с первого дома провода на следующие дома.

В результате при ветре, когда идет снег, дождь, видимость вообще отсутствует. В настоящее время показывают всего восемь каналов с перерывами звука и видимости. Общался с руководством ООО «Вега», мне там ответили, что дом, где мы проживаем, не платит за антенну (30 рублей в месяц). У меня лично оплачено по декабрь 2017 года. Во всех домах примерно половина жильцов приобрели тарелки «Триколор», вот они, наверное, и не платят. На каждой площадке есть щиток, в котором есть разводка на каждую квартиру – пусть отсоединят неплательщиков.

Ведь скоро начнется зимняя Олимпиада, и хотелось бы посмотреть ее полноценно.

С уважением АЛЕКСЕЙ.

д. Старое Мелково.

От редакции.

Мы ждем ответа от ООО «Вега», в частности - имеется ли техническая возможность обеспечивать устойчивым телесигналом общероссийских обязательных общедоступных каналов тех жильцов, которые не хотят нести затрат на установку спутниковых тарелок?

Но от себя добавим, что жильцы дома могут на общем собрании принять решение о том, какая организация будет обслуживать тот или иной дом и обеспечивать прием телевизионного сигнала, равно как и каждый жилец вправе выбрать для этого индивидуальное спутниковое оборудование. Ведь на дворе давно XXI век, и выбор есть всегда.



ФОНД КАПРЕМОНТА ОТВЕТИЛ

В № 49 от 15 декабря мы опубликовали вопрос читательницы Ю. Кузнецовой. Она спрашивала, должны ли жильцы дома № 14, расположенного на ул. Баскакова в г. Конаково, платить взносы на капитальный ремонт, которые с 2014 года взимаются с собственников квартир в этом многоквартирном доме. Всего в доме 6 подъездов, он сдавался в 2 этапа, дом новый (сдача очередей прошла в 2012-2014 годах). Первые 3 подъезда не получают квитанции на оплату взносов, последние 3 - получают, и из числа жильцов примерно треть собственников не платит. На прошлой неделе в «Зарю» пришел ответ от фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области: http://kapremont-tver.ru, который мы и публикуем.

В ответ на ваш запрос по вопросу начисления и оплаты взносов на капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Конаково, ул. Баскакова, д. 14, Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области сообщает следующее:

Дом находится в региональной программе многоквартирных домов, расположенных на территории Тверской области, подлежащих капитальному ремонту общего имущества (Приложение к постановлению Правительства Тверской области от 24.12.2013 № 690-пп (в редакции от 16.02.2016).

В соответствии с ч. 3 ст. 169 Жилищного кодекса РФ и ч. 2 ст. 5 закона Тверской области от 28.06.2013 г. № 43-30 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области» обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт возникает у собственников помещений в многоквартирном доме по истечении восьми календарных месяцев, если более ранний срок не установлен законом субъекта Российской Федерации, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором была официально опубликована утвержденная региональная программа капитального ремонта, в которую включен этот многоквартирный дом, за исключением случая, установленного ч. 5.1 ст. 170 Жилищного кодекса РФ, в связи с чем обязанность по оплате взносов на капитальный ремонт у собственников по вышеуказанному адресу возникает с июля 2014 г.

В целях актуализации данных по собственникам помещений многоквартирного дома Фонд направил запрос в Управление Росреестра по Тверской области.

Одновременно сообщаем, что согласно ч. 5.1 ст. 170 Жилищного кодекса РФ и ч. 2.1 ст. 5 закона Тверской области от 28.06.2013 г. № 43-30 обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт у собственников помещений в много-квартирном доме, введенном в эксплуатацию после утверждения региональной программы по проведению капитального ремонта и включенном в региональную программу по проведению капитального ремонта при ее актуализации, возникает по истечении двух лет с даты включения данного многоквартирного дома в региональную программу по проведению капитального ремонта.

О. Никольская, заместитель генерального директора.