Здравствуй, Зимушка-Зима



Вот, наконец-то, и к нам пришла настоящая зима – с морозами и метелями, с пушистым снегом и волшебством. По такому случаю в минувшую субботу юные артисты Дворца культуры «Современник» устроили для детей и взрослых театрализованный концерт «Зимние сказки».

В белоснежном прекрасном наряде Зимушка (Ольга Гулеева) со сцены приветствовала зрителей:

- Вы меня узнали? Я к вам в гости прибыла, три зимних месяца с собой привела. И каждый месяц разный. Декабрь – месяц первого снега и любимого всеми праздника – Нового года. Январь – праздник Рождества, зимних игр и забав. Февраль – последний и самый суровый, морозный месяц. В феврале бывают метели и вьюги. Зимой кругом бело и так красиво!

Много интересной и полезной информации узнали самые маленькие зрители от Зимушки и её друзей - Домовенка Кузи, Зайца, Лисы и Ежика, роли которых исполнили участники театрального коллектива «Компот» и образцового детского театра «Теремок». Малыши из зала дружно отвечали на вопросы ведущих, отгадывали загадки, а взрослые не скупились на аплодисменты.

«Зимние сказки» украсили веселыми песенками солисты и вокальные коллективы, работающие под руководством Татьяны Темеровой и Елены Дудиновой. Стихотворение о храброй снежинке эмоционально прочитал Георгий Дзагнидзе (театр «Теремок», рук. Ольга Бардакова).

Разнообразными хореографическими постановками порадовали зрителей воспитанники студии эстрадного танца «Ритм» (рук. Наталья Капитанова), хореографического ансамбля «Тип-Топ» (рук. Елена Жугару), спортивно-танцевального клуба «Mary Dance» (рук. Мария Сокрутницкая), студии спортивно-эстетической гимнастики «Джамп» (рук. Дарья Фадеева), театра танца «Дебют» (рук. Лариса Мухина).

От имени всех гостей сказочного музыкального праздника хочется поблагодарить выступавших в этот день на сцене ребятишек и их наставников за подаренное ими отличное настроение и пожелать всем такой же красивой, доброй, волшебной зимы, какой предстала перед нами ведущая театрализованного концерта в ДК «Современник».

Наталья БАРАНОВСКАЯ.