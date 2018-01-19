Роботы в гостях у школьников

19 января в Конаковской средней школе № 9 состоялся первый выездной мастер-класс мобильной лаборатории 3D-технологий и робототехники, ориентированный на учеников 2 – 4 классов школ нашего города.

Проект реализует некоммерческая организация «Специализированный учебный центр «Виста» на средства гранта Президента Российской Федерации при поддержке правительства и министерства образования Тверской области.

Увеличение количества детей, которые обучаются по дополнительным образовательным программам, - одна из задач, поставленных в майских указах Президента РФ Владимира Путина.

«Развитие способностей подрастающего поколения – это важное условие для того, чтобы молодежь оставалась жить в своём регионе. На первый план выходит задача создания в Тверской области современной образовательной среды. Наши усилия нацелены на укрепление материально-технической базы учреждений, развитие дополнительного образования, внедрение новых информационных технологий», - отметил губернатор Игорь Руденя.

Имея успешный многолетний опыт реализации подобных проектов в городе Твери, специалисты СУЦ «Виста» решили расширить географию и сделать более доступным инновационное дополнительное образование в нескольких районах Тверской области. По словам руководителя проекта А.Л.Клюшкина, Конаковский район выбран первой площадкой проведения выездного мастер-класса благодаря плодотворному сотрудничеству с районным управлением образования и активной заинтересованности со стороны администрации района. Проект развития дополнительного образования Тверской области «Мобильная лаборатория 3D-технологий и робототехники», разработанный в центре «Виста», стал одним из победителей второго конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации по направлению «Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения», по которому получили поддержку 257 проектов из 1337. Причем это лучший результат по данному грантовому направлению в Тверской области, вошедший в число десяти лучших проектов по России среди образовательных организаций.

Разработке проекта предшествовал областной открытый фестиваль по легоконструированию и робототехнике «VistaRoboFest 2017». Сотни талантливых ребят Верхневолжья участвовали в первом этапе фестиваля - дистанционном конкурсе «Техника на службе экологии». Несмотря на огромный интерес к мероприятию, представителей области среди участников было крайне мало в силу недоступности для них этих направлений. На площадках фестиваля руководители образовательных учреждений и учителя неоднократно обращались к специалистам «Висты» с просьбами познакомить ребят с современными направлениями научно-технического творчества, провести мастер-классы для школьников, обучить и повысить квалификацию учителей и педагогов дополнительного образования. Получение гранта Президента сделало возможной реализацию этих планов, и вот мобильная лаборатория 3D-технологий и робототехники прибыла в Конаково.

В работе выездного мастер-класса приняли участие 240 детей, имеющих склонность к техническому творчеству, из конаковских школ №№ 3, 7, 8, 9, гимназии № 5 и 16 учителей этих школ, интересующихся данным направлением. Занятия проходили в течение всего учебного дня (с 9 до 16 часов) в двух кабинетах, оснащенных разноплановым оборудованием, доставленным СУЦ «Виста». В увлекательной и доступной форме 8 специалистов учебного центра знакомили ребят с различными видами роботов, объясняли им особенности конструирования моделей, рассказывали о способах применения моторов и датчиков. Школьники с интересом пробовали свои силы в написании программ для «оживления» роботов, знакомились с командами управления на примере модели научного вездехода, а в итоге получили свидетельства участников проекта развития дополнительного образования Тверской области.

В то время как дети осваивали азы робототехники, в кабинете директора школы И.В.Бубновой состоялся обстоятельный разговор о перспективах проекта, в котором участвовали консультант отдела дошкольного, общего среднего, коррекционного и дополнительного образования министерства образования Тверской области Н.А.Тарасова, представители администрации Конаковского района и специалисты СУЦ «Виста».

- У конаковских школьников появилась уникальная возможность познакомиться с таким перспективным направлением, как робототехника, - сказал в интервью тверским тележурналистам глава администрации района О.В.Лобановский. – И мы планируем выстроить свою работу по этому направлению, так как оно поможет укрепить экономику района в будущем. Конечно, сейчас всё это в виде игрушек, а впоследствии дети, освоившие их, будут создавать новые предприятия, причем такие, которые не наносят вред экологии, что немаловажно для нашего района, богатого природными ресурсами. Надеюсь, что сегодняшнее мероприятие послужит дальнейшему сотрудничеству с центром «Виста», у нас состоялась хорошая беседа с руководством центра, в ходе которой реперные точки нашего соприкосновения мы уже определили.

На вопрос корреспондента «Зари» о впечатлениях от занятий ученик 4-б класса школы № 9 Вадим Богачев ответил: «Мы сами конструировали своего первого робота и поняли, что между компьютером и роботом есть взаимосвязь. У меня дома есть компьютер, но пока я на нем в основном играю. О роботах раньше даже не думал, но это оказалось так интересно, что, может быть, я выберу такую профессию». Арина Черникова, одноклассница Вадима, добавила: «Мы с подружками были в летнем лагере Центра внешкольной работы и занимались там в кружке «Лего». Программирование роботов из «Лего» намного сложнее и интереснее, нам сказали, что в центре «Виста» тоже есть лагерь, куда можно поехать летом». Их классный руководитель Н.Н.Семенова отметила, что детям очень понравились занятия потому, что они сразу увидели результат: «Ребята сами запрограммировали робота-крокодильчика, и проверить успешность своей работы они смогли, запустив эту программу и увидев, что крокодильчик поет в такт музыке. Это был настоящий восторг, что он действительно запел и от большого крокодила дети услышали сюрприз. И нам, педагогам, тоже было очень интересно, надеемся, что в дальнейшем состоятся мастер-классы и для учителей».

Подводя итог мероприятия, президент СУЦ «Виста» Л.Н.Клюшкин подчеркнул:

- Для нас важно не только оказывать качественные образовательные услуги, но и вызвать интерес к получению знаний. Выездной мастер-класс мобильной лаборатории 3D-технологий и робототехники показал, что представленное нами направление развивает интерес к получению знаний вообще и конкретно к робототехнике. Чтобы у ребенка во время занятий загорелись глаза – это основная цель, и она достигнута.

Наталья БАРАНОВСКАЯ.