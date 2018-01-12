ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ - В ДЕСЯТКЕ

Тверская область вошла в ТОП-10 рейтинга компании «Медиалогия» за обновление управленческих подходов в 2017 году

По итогам 2017 года Тверская область заняла 8-е место в медиарейтинге регионов России по реализации «майских указов» президента Владимира Путина в сфере государственного управления. Об этом сообщается на сайте компании «Медиалогия».

Верхневолжье в 2017 году неоднократно оказывалось в ТОП-10 рейтинга «Медиалогии» в связи с реализацией «майских указов». Это связано с активной позицией губернатора Игоря Рудени по формированию новых управленческих подходов как в Правительстве Тверской области, так и на уровне муниципальной власти, считают эксперты.

В частности, заведующая кафедрой государственного управления Тверского госуниверситета Галина Лапушинская отметила:

«Игорь Руденя как руководитель с большим опытом работы на федеральном уровне довольно успешно проводит перезагрузку управленческой вертикали в Тверской области, повышая персональную ответственность каждого члена своей команды и вовлекая в формирование идеологии развития отраслей».

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 43 400 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, сетевые издания. При расчете рейтинга учитывалось упоминание регионов РФ в контексте «майских указов» Владимира Путина.

Павел Голованов.