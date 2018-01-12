МУЗЕИ В ДЕНЬ СТУДЕНЧЕСТВА - БЕСПЛАТНО!

25 января студентов Тверской области приглашают бесплатно посетить музеи и спортивные комплексы

25 января, в День российского студенчества, в Твери пройдут праздничные мероприятия, на которые приглашены студенты высших и средних специальных учебных заведений. Центральной площадкой станет Городской сад, где в 15:30 начнётся интерактивная программа. На празднике будут организованы тематические площадки вузов региона, фотозоны, катание на коньках, мастер-классы от тренеров школы олимпийского резерва имени Ю.М. Михайлова.

В 16:30 в досуговом центре «Истоки» (Петербургское ш., д. 95, стр. 1) пройдут II зимние студенческие игры. Участников ждут командные соревнования спортивного и интеллектуального профиля.

На базе колледжа им. А.Н. Коняева состоится городской конкурс «Я – студент колледжа». За звание лучшего студента будут бороться ребята из колледжа им. А.Н. Коняева, педагогического, технологического, химико-технологического, торгово-экономического колледжей, Тверского колледжа сервиса и туризма, колледжа транспорта и сервиса, Тверского кооперативного техникума. Отдельная номинация конкурса будет посвящена Году добровольца в России.

В Татьянин день студенты смогут бесплатно (по предъявлению студенческого билета дневного или вечернего отделения) посетить выставки Тверского городского музейно-выставочного центра (ул. Советская, д.54).

Для студентов также откроют двери областные музейные центры:

Тверская областная картинная галерея (Тверь, ул. Советская, д. 3- бесплатные экскурсионные сеансы по императорскому дворцу) Мемориально-художественный музей Владимира Серова в Домотканове (Калининский район, д. Красная Новь) Мемориально-художественный музей Владимира Серова (Калининский район, п. Эммаус) Центр культуры и искусства – дача «Чайка» художника В.К. Бялыницкого-Бируля Музей Тверского быта (Тверь, ул. Горького, д. 19/4) Музей Калининского фронта (Калининский район, п. Эммаус) Архитектурно-этнографический музей под открытым небом в д. Василево (Торжокский район, деревня Василево, д. 2) Дом-музей С. Д. Дрожжина (Конаковский район, п. Новозавидовский, ул. Советская, д.5) Бельский краеведческий музей (Белый, ул. Ленина, д. 27) Дом-музей М. И. Калинина (Кашинский район, с.Верхняя Троица) Дом-музей первого в России Совета крестьянских депутатов (Калининский район, Савинская слобода, д. Новинки) Калязинский краеведческий музей (Калязин, ул. Ногина, д. 1) Кашинский краеведческий музей (Кашин, Бассейная пл., д.5) Кимрский краеведческий музей (Кимры, ул. Урицкого, д.8) Конаковский краеведческий музей (Конаково, пр. Ленина, 23) Краснохолмский краеведческий музей (Красный Холм, ул. Коммунистическая, д. 21) Музей С. Я. Лемешева (Калининский район, д. Старое Князево) Музейно-литературный центр «Дом поэтов» (Бежецкий район, с. Градницы) Музей А. С. Пушкина в Берново (Старицкий район, с. Берново) Музей партизанской славы (Торопецкий район, д. Пожня) Музей природы Селигерского края (Осташковский район, с. Рогожа, ул. Тельмана, 18) Осташковский краеведческий музей (Осташков, ул. Володарского, д. 19) Музей А. С. Пушкина в Торжке (Торжок, ул. Дзержинского, д. 71) Ржевский краеведческий музей (Ржев, ул. Красноармейская, д.24а) Старицкий краеведческий музей (Старица, ул. Володарского, д.38) Торопецкий краеведческий музей (Торопец, ул. Комсомольская, д. 2) Весьегонский краеведческий музей (Весьегонск, ул. К. Маркса, д. 97) Удомельский краеведческий музей (Удомля, ул. Энергетиков, д.2) Зубцовский краеведческий музей (Зубцов. наб. Вазузы, д. 18) Карельский национальный краеведческий музей (Лихославль, ул. Советская, 34) Вышневолоцкий краеведческий музей (Вышний Волочёк, пр-т Казанский, д. 63-65).

Покататься на коньках бесплатно студентов приглашают государственные физкультурно-спортивные комплексы Тверской области:

1. «Юбилейный» (г.Тверь, Краснофлотская набережная, д. 3)

2. «Орбита» (г.Тверь, Петербургское шоссе, д. 33, корп. 1)

3. «Триумф» (г.Тверь, пос. Химинститута, д. 45, корп. 1)

4. «Кристалл» (г. Тверь, ул.Паши Савельевой, д. 44, корп. 1)

5. «Волга» (Тверская область, г.Калязин, ул. Тверская, д.20)

6. «Арктика» (Тверская область, г. Кимры, улица 50 лет ВЛКСМ, д. 72)

7. «Старица» (Тверская область, г. Старица, Советский пер., д. 4)

8. «Орион» (Тверская область, г. Бологое, Западный мкр., д.4).

Кроме того, в Твери бесплатное катание для студентов будет организовано на площади Славы и стадионе «Текстильщик».

Справочно: Впервые бесплатное посещение государственных учреждений культуры и спорта Тверской области в День российского студенчества было организовано в 2017 году по инициативе Губернатора Игоря Рудени. Для учащихся вузов и ссузов были открыты двери в 41 областном учреждении в Твери, Торжке, Кимрах, Калининском, Конаковском, Старицком, Бежецком и других районах области. Региональные музеи посетили 1211 учащихся, всего в акции приняли участие более 4000 студентов.

Пресс-служба Правительства Тверской области.