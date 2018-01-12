ПРИНЯТА СТРАТЕГИЯ ВОСПИТАНИЯ ДУХОВНОСТИ

В Тверской области принята Стратегия духовно-нравственного воспитания детей на 2018-2027 годы

Стратегия духовно-нравственного воспитания детей в Тверской области на 2018-2027 годы рассмотрена 24 января на заседании регионального Правительства, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

В 2018 году в России началась реализация проектов в рамках Десятилетия детства, объявленного Президентом Владимиром Путиным. Это решение главы государства направлено на совершенствование государственной политики в сфере защиты детства.

Игорь Руденя подчеркнул: Стратегия духовно-нравственного воспитания детей должна стать основой для комплексной работы в регионе.

«Только системная работа в публичной плоскости даст нам возможность реализовать такую серьезную программу. Это больше, чем экономика – это судьбы и жизни, это история нашего государства. Самые лучшие инвестиции – инвестиции, сделанные в будущее поколение, тех людей, которые будут сохранять и развивать свою территорию», – подчеркнул Губернатор.

В Стратегии определены три основных блока работы: «Семья. Ответственное родительство», «Ребенок. Школа воспитания и просвещения», «Педагог. Школа наставника».

В числе ключевых задач – формирование традиционных ценностей, моральных и этических норм у детей и молодежи. На это нацелен проект «Нравственные основы семейной жизни» для учеников 10-11 классов. В 2018 году в проекте примут участие 50 школ, около 1200 старшеклассников. К 2020 году планируется вовлечь в него всех учащихся старших классов.

Популяризировать историко-культурные традиции России и Верхневолжья призваны такие проекты, как «Нас пригласили во дворец», фестиваль «Волжский хоровой собор», «Живые уроки», «Уроки милосердия», «Школа Рачинского», форум «Вера и Дело», областной духовно-спортивный фестиваль и др.

По мнению Игоря Рудени, также необходимо предусмотреть мероприятия, которые направлены на популяризацию «человека труда» – людей, работающих в реальном секторе экономики.

Для укрепления и популяризации института семьи на базе учреждений соцзащиты организуют «Родительские клубы», «Семейные гостиные» для тех, кто находится в трудной жизненной ситуации. Планируется активизировать работу выездной «Родительской приемной» и охватить ею до 70% семей, нуждающихся в поддержке.

Тверская область также продолжит участие во всероссийском конкурсе «Семья года». Предполагается ежегодное участие не менее 30 многодетных семей Верхневолжья.

Стратегией предусмотрено формирование института наставничества и духовно-нравственного просвещения, а также повышение компетенций педагогов через курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Ежегодно им будут охвачены не менее 200 человек. Запланировано введение модуля по духовно-нравственному воспитанию для студентов педагогических колледжей и вузов.

Результатами реализации Стратегии должно стать увеличение количества детей, вовлеченных в общественную, творческую деятельность, снижение количества семей, которые находятся в социально опасном положении, увеличение охвата молодежи, семей событиями духовно-нравственного содержания.

Комплексная работа будет вестись при участии Координационного совета по духовно-нравственному воспитанию граждан в Тверской области, созданного по инициативе Губернатора Игоря Рудени. В него входят представители муниципальных и региональных органов власти, общественных организаций, духовенство. В эту работу готовы включиться региональный союз ветеранов, Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, научное сообщество Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области.