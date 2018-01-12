НА ПОГАШЕНИЕ ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ ТВЕРИТЯН

В 2017 году жителям Тверской области предоставлено 496 социальных выплат на погашение ипотечных кредитов

В 2017 году жителям Верхневолжья, которые приобрели жильё в ипотеку, предоставлено 496 социальных выплат в размере 50 тыс. рублей. Общий объём финансирования программы из регионального бюджета составил 24,8 млн рублей, участие в ней приняли 36 муниципальных образований Тверской области.

Задача по повышению доступности жилищного кредитования обозначена в майских указах Президента РФ Владимира Путина.

«Программа социальных выплат работает в Тверской области несколько лет и хорошо зарекомендовала себя как форма поддержки граждан в решении жилищного вопроса. Этим инструментом мы, с одной стороны, стимулируем развитие рынка жилья, рынка ипотечного кредитования и финансовых институтов, а с другой — возможность улучшения жилищных условий граждан», — считает Губернатор Игорь Руденя.

Социальные выплаты осуществляются на основании заявлений жителей Тверской области. В 2018 году одобрено уже 38 таких заявок. Приказ о предоставлении средств поддержки в ближайшее время будет размещён на сайте Министерства экономического развития региона.

Единовременную выплату в размере 50 тыс. рублей могут получить жители региона, которые приобретают недвижимость от застройщика на первичном рынке на территории Тверской области.

С заявлением о получении социальных выплат можно обращаться многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, а также в областное Министерство экономического развития. Запись по телефону:(4822) 359-659.

Дополнительная информация о программе, полный перечень требований и образцы документов для заполнения размещены на официальном сайте ведомства в разделе «Ипотека». http://минэконом.тверскаяобласть.рф/ipoteka.

Пресс-служба Правительства Тверской области.