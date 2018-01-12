ИТОГИ ГОДА: В ОБЛАСТИ ОТРЕМОНТИРОВАНО 357 КМ. ДОРОГ

В Тверской области подведены итоги дорожно-строительного сезона 2017 года. Всего отремонтировано и введено в эксплуатацию 357 км дорог – 208 км региональных и 149 км местных.

Президент России Владимир Путин назвал современные дороги одной из составляющих благоприятного делового климата в регионах.

«Главная задача – привести в надлежащее состояние нашу опорную сеть. В числе приоритетов также дороги к туристическим объектам. Третье направление – дороги, которые активно используются населением», – обозначил Губернатор Игорь Руденя.

Объем дорожного фонда Тверской области в 2017 году составил 8 млрд рублей, – почти в два раза больше, чем в 2016-м. Работы велись на 178 объектах региональной и местной сети.

В частности, в надлежащее состояние приведены участки важнейших транспортных артерий региона: «Москва – Санкт-Петербург» – Конаково – Иваньково, Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец, «Москва – Рига» – Андреаполь – Пено – Хитино, Устюжна – Сандово – Молоково – Хабоцкое. Это дороги первого класса, соединяющие Тверскую область c соседними регионами и обеспечивающие выход к федеральным трассам.

Самым крупным объектом стала дорога от М-10 до Конаково. Ремонт проведен с применением современной технологии регенерации покрытия на участке протяженностью 21,3 км – от трассы М-10 до районного центра.

В 2017 году ремонтные работы велись на ведущих региональных туристических маршрутах. В направлении Селигера привели в порядок дороги Торжок – Осташков, Осташков – Селижарово – Ржев. В Селижаровском районе отремонтировали дорогу к Оковецкому святому источнику, в Старицком – к Храму Преображения Господня, расположенному в селе Красное.

Также по многочисленным обращениям граждан отремонтированы дороги Бологое – Кемцы – Березовский Рядок, Бежецк – Поречье, «Москва – Рига» – Глазомичи, Черногубово – Андрианово.

В прошлом году объем финансовой поддержки муниципальных образований в части ремонта местных дорог составил более 1,1 млрд рублей – в 2,8 раза больше, чем в 2016-м. Субсидии из областного дорожного фонда предоставлялись на условиях софинансирования с местными бюджетами.

В частности, при поддержке области в Твери, Кимрах, Осташкове отремонтировано по 12 км улично-дорожной сети, в Вышнем Волочке и Вышневолоцком районе – 16,6 км.

Кроме того, в Тверской области в 2017 году по итогам реализации программы дорожных работ в эксплуатацию введено 944,8 погонных метра искусственных сооружений.

Пресс-служба Правительства Тверской области.