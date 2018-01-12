ДЛЯ ТВЗ ИЩУТ СПЕЦИАЛИСТОВ

На территории Верхневолжья ведётся подбор специалистов для Тверского вагоностроительного завода

Тверской вагоностроительный завод ведёт сотрудничество по подбору специалистов с главным управлением по труду и занятости региона. В связи с существенным увеличением объемов производства продукции предприятию требуется более 600 работников. В феврале запланировано проведение ярмарки вакансий специально для ТВЗ.

В числе самых востребованных сотрудников — электросварщики. Сейчас на заводе открыто свыше 90 вакансий по этой специальности.

«На территории Тверской области несколько учебных заведений, которые выпускают таких специалистов. Планируется более масштабно запустить программу подготовки сварщиков для завода», — обозначил Губернатор Игорь Руденя.

Обеспечение вагонзавода квалифицированными кадрами стало одной из тем на встрече Президента Российской Федерации Владимира Путина с коллективом предприятия 10 января. Как отметил глава государства, на федеральном уровне вопросу уделяется большое внимание. Межведомственные программы обучения специалистов для промышленности предусматривают включение в работу самих производителей.

В настоящее время центр занятости населения Твери подбирает персонал на ТВЗ из числа безработных и желающих трудоустроиться. Полный список вакансий опубликован на официальных сайтах центра http://www.tverczn.ru и самого завода http://www.tvz.ru/vacancy.

Отделы службы занятости в других муниципалитетах региона также информируют жителей о возможности трудоустройства на предприятии. Так, с банком вакансий вагоностроительного завода активно взаимодействует центр занятости населения Бологовского района, куда в течение последнего месяца обращаются бывшие работники арматурного завода.

Пресс-служба Правительства Тверской области.