НОВЫЙ АВТОБУС ДЛЯ АКТЕРОВ-КУКОЛЬНИКОВ

Тверскому театру кукол передан новый гастрольный автобус

23 января Тверскому театру кукол торжественно передан новый гастрольный автобус. Ключи от транспортного средства директору учреждения Александру Кокошко вручил заместитель Председателя Правительства Тверской области Андрей Белоцерковский.

Средства на приобретение автобуса были выделены из бюджета Тверской области. Правительство региона уделяет особое внимание поддержке учреждений культуры региона и, в частности, театров. По мнению Губернатора Игоря Рудени, театральное искусство способствует формированию в обществе традиционных ценностей, служит духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения.

Новый комфортабельный автобус стоимостью 5,1 млн рублей марки Неман разработан в Италии и собран в республике Беларусь. Он производится специально для театров, имеет 25 пассажирских мест, специальный отсек для декораций и реквизита, оснащен необходимыми системами безопасности и кондиционирования, что позволит труппе театра передвигаться со своими постановками на более дальние расстояния, чем раньше.

В планах театра - расширить не только географию гастролей, но и репертуар выездных спектаклей. В ближайшее время театром запланированы гастроли в Смоленске в рамках федеральной целевой программы «Большие гастроли-2018» при поддержке Министерства культуры РФ.

Кроме того, в прошлом году Тверской театр кукол и Тверской театр юного зрителя стали получателями федеральной субсидии в сумме 3,1 млн рублей. Средства пойдут на закупку оборудования. Софинансирование региона - более 346 тыс. рублей.

Также в прошлом году из регионального бюджета было направлено более 8,6 млн рублей на поддержку творческой деятельности муниципальных театров Верхневолжья в городах с численностью населения до 300 тысяч человек в рамках федерального проекта «Театры малых городов». Средства предусмотрены на создание новых постановок, изготовление декораций, пошив костюмов, приобретение оборудования для театральных спецэффектов в Кимрском театре драмы и комедии, Вышневолоцком драматическом театре.

Пресс-служба Правительства Тверской области.