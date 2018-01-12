ПАЛОМНИЧЕСКИЕ МАРШРУТЫ ТВЕРСКОЙ ГУБЕРНИИ

Паломнические маршруты Тверской области представят на международном культурно-туристском форуме в Москве

24 и 25 января в Москве пройдет международный культурно-туристский форум в рамках перекрестного года туризма «Россия-Греция 2017-2018». На форуме состоится презентация паломнических маршрутов Тверской области.

«По поручению Президента России Владимира Путина разработан комплекс мер по развитию туризма в стране. Глава государства считает, что нарастить туристический потенциал регионов можно за счет улучшения качества сервиса и логистики, расширения базы отелей, повышения доступности объектов туристического притяжения. Такой подход необходимо реализовать в нашей региональной программе развития туризма», – считает Губернатор Игорь Руденя.

На международном культурно-туристском форуме Министерство туризма Тверской области представит три региональных тура: «Духовное сердце России», «По пути Максима Грека», «Две Святыни. От Пустыни до Лавры». В рамках форума также запланированы презентации от регионов России и Греции, круглые столы и встречи в формате «B2B».

Международный культурно-туристский форум является площадкой по установлению системных деловых контактов. В работе примут участие руководство Министерства туризма Греческой Республики, ведущие бизнес-ассоциации страны.

В Тверской области ведется активная работа по продвижению туристических брендов и маршрутов Верхневолжья.

В декабре 2017 года в Пекине и Шанхае туроператорским компаниям представлены популярные объекты туризма региона, маршруты, а также музеи и отели. Специально к мероприятию были созданы путеводитель на китайском языке по основным достопримечательностям Верхневолжья и магнит с изображением нашего туристского логотипа и надписью «Тверская область» на китайском языке.

В ноябре 2017-го между Минтуризма региона и Ассоциацией туроператоров России (АТОР) подписано соглашение о сотрудничестве в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума, которое предусматриваетпродвижение турпродуктов области.

Работа Тверской области по развитию туризма была высоко оценена на прошедшей в сентябре в Москве 23-й международной туристской выставке «Отдых Leisure 2017». Регион отмечен двумя международными наградами: дипломом за лучший путеводитель по региону на английском языке и первое место в конкурсе «Туристский бренд: лучшие практики 2017» за проведение фестиваля карельского пирога «Калитка».

Кроме того, в 2017-ом фестиваль «У Пожарского в Торжке» занял третье место в номинации «Лучшее деловое мероприятие» в финале Национальной премии в области событийного туризма Russian event awards 2017, который состоялся в октябре в Липецке.

Также по итогам 2016 года Тверская область вошла в число 30 лучших регионов национального рейтинга развития событийного туризма.

Пресс-служба Правительства Тверской области.