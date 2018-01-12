БЛИЖАЙШИЕ СПОРТИВНЫЕ СОБЫТИЯ РЕГИОНА

С 25 января по 4 февраля в Тверской области запланировано более 20 спортивных мероприятий

Спортивный календарь Тверской области на 25 января – 4 февраля включает более 20 мероприятий. Соревнования регионального и всероссийского уровня, спортивные праздники пройдут в Твери и других городах региона.

Развитие на территории Верхневолжья инфраструктуры для занятий спортом и физической культурой — один из приоритетов работы Правительства региона. По мнению Губернатора Игоря Рудени, популяризация массовых видов спорта играет важную роль в воспитании подрастающего поколения, приобщении жителей области к здоровому образу жизни.

25-28 января в Удомле состоится зимний чемпионат региона по теннису. Четырёхдневная программа соревнований объединит порядка 60 участников.

26-28 января в Твери пройдут чемпионаты и первенства области по вольной, греко-римской, женской борьбе, грэплингу, панкратиону. В эти же дни мужчины и женщины поборются за кубок Тверской области по фехтованию на рапирах, юниоры и самые юные спортсмены — за победу в первенстве региона по русским шашкам.

27 января на базе библиотеки имени Суворова в Твери в игре в шашки посоревнуются жители региона с ограниченными возможностями здоровья. В физкультурно-оздоровительном комплексе им. С. Ахмерова на чемпионате и первенстве области выступят лучшие команды чирлидеров.

Сандово в этот день приглашает всех желающих на спортивный праздник «Зимняя пчелиада». При благоприятных погодных условиях неподалёку от посёлка Радченко Конаковского района, на берегу Иваньковского водохранилища состоится кубок Тверской области по рыболовному спорту.

Спорткомплекс «Юбилейный» в областном центре с 27 января по 1 февраля примет всероссийские соревнования по хоккею среди юниоров до 20 лет (первенство национальной молодежной хоккейной лиги сезона 2017 - 2018 годов). Молодёжная команда «Тверичи» сразится в серии игр с ХК «Россошь» из Воронежской области и ХК «Белгород».

2-4 февраля в Твери пройдёт областной турнир «Зимняя элегия» и чемпионат региона по художественной гимнастике, в Торжке — всероссийский турнир по дзюдо памяти героя России Б.А. Воробьева.

На 3 февраля намечен чемпионат региона по горнолыжному спорту в Удомле, а также региональный этап открытых всероссийских массовых соревнований по конькобежному спорту «Лёд надежды нашей» в Твери.

С 3 по 4 февраля в Осташкове состоится областной чемпионат по сумо, в Большом Гришкино (Калининский район) ждут участников областных соревнований по лыжному спорту.

В Кимрах 4 февраля спортсмены 14-15 лет примут участие во всероссийских соревнованиях юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова.

Пресс-служба Правительства Тверской области.