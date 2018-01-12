Рождественская история глазами детей

18 января в Тобольске прошла церемония награждения лауреатов и дипломантов ХХIIМеждународной выставки – конкурса детского и юношеского художественного творчества «Рождественская – 2018». Среди победителей - воспитанники ИЗО - студий Тверского областного Дворца культуры «Пролетарка».

В рамках церемонии также состоялось торжественное открытие выставки работ – победителей, которая до 28 февраля будет радовать всех ценителей искусства, гостей и жителей города.

В этом году участие в конкурсе приняли порядка 80 художественных школ и студий из 50 городов России. Честь Тверской области, по доброй традиции, отстаивали 18 юных художников – учащихся студий «Фантазеры», «Первоцвет» и «Соцветие» Тверского областного Дворца культуры «Пролетарка».

Все работы, представленные на конкурс тверскими воспитанниками ИЗО - студий, были отмечены особым вниманием и оценками жюри, а пять из них удостоены дипломов конкурса. В номинации «Сюжетно-тематическая композиция» победили 8-летние Кирилл Дроговоз , Арсений Иванов и Александр Самухин , а дипломов в специальной номинации «Рождественские истории» были удостоены Елизавета Иванова и Агата Соболенко 8 и 6 лет.

-Наши ребята стали лауреатами, наверное, в самых сложных и интересных номинациях. И для меня, как для наставника, большая честь и гордость, стоять у истоков их большого творческого пути, - прокомментировала это знаковое событие руководитель ИЗО – студии Надежда Архипова.

На сегодняшний день сразу три студии Тверского областного Дворца культуры «Пролетарка» - ИЗО-студия «Первоцвет», образцовый коллектив ИЗО-студии «Соцветие» и студия дизайна и декоративно-прикладного искусства «Фантазеры»- объединяют творчество 169 детей - юных художников от 3 до 17 лет, чьи работы регулярно занимают призовые места на региональных, федеральных и международных конкурсах и украшают выставки юных талантов во всех уголках России.