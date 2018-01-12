ПОТРЕБИТЕЛИ! УЧИТЕСЬ ЗАЩИЩАТЬ СВОИ ПРАВА!

В Тверской области стартует социальный проект по правовому просвещению в сфере защиты прав потребителей

На территории Тверской области стартует социальный проект по просвещению граждан в сфере защиты прав и интересов потребителей. Его реализует региональное отделение Ассоциации юристов России на средства гранта Президента Российской Федерации при поддержке Правительства Тверской области.

О необходимости активного включения некоммерческих организаций в сферу социальных услуг говорил Президент Владимир Путин на форуме активных граждан «Сообщество» в 2017 году.

«Как отмечал Президент России, некоммерческие организации должны зарекомендовать себя как безупречные партнёры государства. Главная цель этой работы – обеспечить доступность и повысить качество социальных услуг для жителей Верхневолжья», — обозначил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

В 2017 году гранты Президента Российской Федерации получили 22 некоммерческие организации региона. Общий объём финансовой поддержки социально значимых проектов составил более 37 млн рублей. Инициативы НКО направлены на пропаганду здорового образа жизни и спорта, социализацию людей с инвалидностью, сохранение исторической памяти, развитие науки, образования, культуры и искусства, патриотическое и экологическое воспитание молодёжи.

Проект регионального отделения Ассоциации юристов России предполагает три направления. Первое — бесплатная юридическая помощь жителям Верхневолжья. Обратиться за консультацией по защите прав потребителей можно через официальный сайт областного отделения ассоциации юристов http://old.alrf.ru/region69/besplatnaya-yuridicheskaya-pomoshh/. На вопросы граждан отвечают квалифицированные юристы. Ответ предоставляется в течение трёх рабочих дней и содержит рекомендации по способам защиты прав потребителей в каждом конкретном случае.

Второе направление — проведение образовательных мероприятий в школах, колледжах и вузах. Обучающий курс рассчитан на повышение правовой грамотности молодежи. Ожидается, что первая такая лекция состоится в феврале.

Кроме того, планируется издать и распространять в крупных торговых точках Твери памятки потребителя с полезной информацией о правилах совершения покупок в интернете.

Пресс-служба Правительства Тверской области.