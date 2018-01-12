ОХОТИНСПЕКТОРОВ СТАНЕТ БОЛЬШЕ

В Тверской области развивается институт производственных охотничьих инспекторов. В 2017 году 34 человека успешно прошли проверку требований к кандидатам по этой специальности.

Губернатор Игорь Руденя обозначил перспективным направлением в Тверской области развитие охотпользования. Одно из планируемых нововведений – вовлечение в туристический сектор охотничьих баз и хозяйств, которые смогут предоставлять услуги активного отдыха и места размещения.

«Это позволит повысить экономический эффект от этого вида деятельности, увеличить объем предложений для гостей региона», – отметил Игорь Руденя на заседании областного Правительства 16 января 2018 года.

Ведется работа по повышению эффективности контроля в сфере охотпользования, в том числе за счет привлечения производственных охотничьих инспекторов. Охотинспекторы имеют право на пресечение нарушений правил охоты, а также могут составлять акты, на основании которых Министерством природных ресурсов и экологии региона выносятся постановления о привлечении браконьеров к ответственности.

В Тверской области подготовка производственных охотничьих инспекторов осуществляется на базе Западнодвинского технологического колледжа им. И.А. Ковалева. Первый выпуск слушателей по этому направлению состоялся в 2015 году.

Министерством природных ресурсов региона также ведется работа по актуализации информации об эффективности деятельности охотничьих хозяйств. В настоящее время в Тверской области насчитывается 232 охотхозяйства. Площадь охотничьих угодий региона составляет 8 млн га.

Пресс-служба Правительства Тверской области.