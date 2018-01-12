ШТРАФЫ ЗА ДОРОГИ: БОЛЕЕ ДВУХ МИЛЛИОНОВ

Более 2,1 млн рублей штрафов взыскано в 2017 году в ходе проведения контрольных мероприятий по обеспечению сохранности автомобильных дорог в Тверской области. Это почти на 400 тыс. рублей больше, чем в предыдущем году. А всего в прошлом году региональным Министерством по обеспечению контрольных функций вынесено 43 постановления по делам об административных правонарушениях в этой сфере – практически в два раза больше, чем в 2016-м.

Усилить надзор в дорожной отрасли – поручение Губернатора Игоря Рудени.

«Нужен жесточайший режим администрирования этих процессов. На содержание дорог выделяются значительные средства, мы должны видеть результаты. Подрядчики должны работать в соответствии с утвержденным контрактом, перечнем работ и делать это ответственно», – обозначил Игорь Руденя.

В декабре 2017 года в ходе выездных контрольных мероприятий осмотрено 18 объектов по 30 обращениям граждан и организаций, связанным с ненадлежащим состоянием автодорог. Проведены проверки на участках в Бежецком, Весьегонском, Ржевском, Западнодвинском, Кимрском, Пеновском, Осташковском, Торжокском, Конаковском, Нелидовском, Жарковском районах. В итоге составлены три протокола об административных правонарушениях, на одно юридическое лицо наложен штраф в размере 100 тыс. рублей.

В 2017 году в Тверской области приняты общие требования к качеству ремонта и содержания дорог. Документ разработан по инициативе Губернатора Игоря Рудени на основе федеральных стандартов и технических норм. Он содержит конкретные показатели качества и охватывает все виды работ на региональных и межмуниципальных дорогах: от ремонта до полной замены асфальтобетонного покрытия.

В ходе обсуждения планов по ремонту дорог в Тверской области на 2018 год Губернатор Игорь Руденя подчеркнул: необходимо и далее придерживаться принятых стандартов.

В общей сложности в программу дорожных работ на 2018-й планируется включить порядка 46 объектов и более 10 искусственных сооружений. Также будет продолжен ремонт дорог, работы на которых начались в прошлом году, и приведение в порядок улично-дорожной сети Твери.

Пресс-служба Правительства Тверской области.