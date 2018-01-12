В ЗАВОЛЖСКОМ РАЙОНЕ ТВЕРИ ПРОИЗОШЕЛ ПРОРЫВ ТЕПЛОСЕТИ

Губернатор Игорь Руденя провёл оперативное совещание на месте повреждения теплосети в Заволжском районе Твери

21 января Губернатор Игорь Руденя провёл оперативное совещание на месте повреждения трубопровода в районе ул. Дачная в Твери. Участие в нём приняли глава города Алексей Огоньков, представители МЧС, ООО «Тверская генерация», силами которой ведутся восстановительные работы. На тот момент был завершён демонтаж повреждённого фрагмента трубы, и произведена укладка нового участка длиной порядка 4 метров. Ремонтные бригады обеспечены всеми необходимыми материалами и оборудованием.

До утра были завершены основные работы, после чего началось заполнение системы теплоносителем и утром 22 января теплоснабжение было восстановлено.

Игорь Руденя поручил проконтролировать ход подключения тепла к жилым домам и социальным учреждениям, обеспечить дежурство сотрудников управляющих компаний на объектах. Губернатор также дал поручение в случае необходимости обеспечить учреждения социальной сферы резервными теплогенераторами.

Повреждение тепломагистрали произошло 21 января. Как доложил Игорю Рудене генеральный директор ООО «Тверская генерация» Алексей Кузьмин, место порыва было установлено оперативно, после чего ремонтные бригады приступили к работам.

Для осуществления контроля за ситуацией на месте действует оперативный штаб ГУ МЧС России по Тверской области, на объекте организовано постоянное дежурство представителей администрации Твери.

В администрации Заволжского района работает «горячая линия»: узнать информацию о ходе ремонта жители могут по телефону 52-15-61.

Пресс-служба Правительства Тверской области.