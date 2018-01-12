КТО ОТДОХНЕТ В "АРТЕКЕ"?

В Тверской области в 2018 году 155 школьников могут отдохнуть в федеральных детских центрах «Артек», «Орлёнок» и «Смена»

Для Тверской области выделено 155 путевок в международный детский центр «Артек» в Крыму и всероссийские детские центры «Орлёнок» и «Смена» в Краснодарском крае. В 2018 году в «Артеке» смогут отдохнуть 56 школьников Верхневолжья, в «Орлёнке» – 40, в «Смене» – 59 детей.

Президент Владимир Путин объявил 2018-2027 годы Десятилетием детства в Российской Федерации. Это решение направлено на совершенствование государственной политики в сфере защиты детства.

«Создание возможностей для содержательного отдыха, улучшения состояния здоровья и приобщения к труду – это важная часть нашей общей работы по поддержке семьи и детства», – отмечает Губернатор Игорь Руденя.

Одной из мер поощрения школьников Верхневолжья, отличившихся в учёбе, спорте, искусстве или общественной работе является предоставление путёвок в «Артек», «Орлёнок» и «Смену».

Учреждения работают круглый год, продолжительность смены – 21 день. В детских центрах реализуются педагогические программы федерального, международного и регионального уровней. Программа каждой смены включает тематические программы по различным направлениям. Отдых в международных детских центрах позволяет ребятам приобретать новый опыт: образовательный, интеллектуальный, лидерский и творческий.

В «Артек» принимают учеников 5-11 классов, в летний период (с июня по август) – детей от 8 до 17 лет. Побывать в «Орлёнке» могут школьники от 11 до 16 лет, в «Смене» – ребята в возрасте от 11 до 17 лет.

Отбор и направление в детские центры осуществляются межведомственной комиссией Тверской области на конкурсной основе.

Чтобы поучаствовать в конкурсе на получение путёвки в «Артек», необходимо зарегистрировать своё электронное портфолио в личном кабинете на сайте артек.дети.

Для участия в отборе кандидатов на поездки в ВДЦ «Орлёнок» и в ВДЦ «Смена» нужно представить пакет документов в Министерство образования Тверской области по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 23, каб. 407-а. Необходимы заявка,согласие на обработку персональных данных, копия свидетельства о рождении или паспорта, копии удостоверений, дипломов, грамот о присвоении званий в рамках участия в конкурсах, фестивалях, олимпиадах и других мероприятиях за последние три года, а также характеристика с места обучения.

Путёвки в детские центры предоставляются за счёт средств федерального бюджета, транспортные расходы обеспечивают родители или законные представители детей.

Подробную информацию о порядке отбора и поощрении детей путёвками можно узнать на http://минобр.тверскаяобласть.рф/deyatelnost-iogv/napravleniya/organizatsiya-otdykha-detey/otdykh-v-detskikh-tsentrakh/ и по телефону 8(4822) 35-96-01.

Пресс-служба Правительства Тверской области.