В НЕЛИДОВЕ 63 СЕМЬИ ПОМЕНЯЛИ АВАРИЙНОЕ ЖИЛЬЕ НА НОВОЕ

В Нелидове вручены ключи от квартир участникам программы переселения граждан из аварийного жилья

19 января в Нелидово Тверской области состоялась торжественная церемония вручения ключей от квартир участникам программы переселения граждан из аварийного жилья. В новый многоквартирный дом смогут переехать 63 семьи (155 человек).

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда - одна из приоритетных задач, поставленных Президентом России Владимиром Путиным. Для ее решения на федеральном уровне был создан Фонд содействия реформированию жилищно – коммунального хозяйства.

«Главное в реализации программы переселения граждан из аварийного жилья - максимально выполнить обязательства перед людьми. При этом необходимо не просто отчитаться о сданных квадратных метрах, а учитывать пожелания людей, создать комфортные условия для их проживания», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Новый дом находится на переулке Мира. Благодаря его появлению расселено 8 аварийных многоквартирных домов площадью 3,2 тыс. кв.м. Строительство велось из современных материалов с использованием энергосберегающих технологий. Дом оснащен общедомовыми и поквартирными счетчиками.

На приобретение квартир было направлено более 130 млн рублей из Фонда содействия реформированию ЖКХ и бюджета Тверской области.

Нелидовский район является постоянным участником программы переселения граждан из аварийного жилого фонда. С 2008 по 2016 год на территории города расселен 81 аварийный дом, построено 6 новых многоквартирных домов, в которых приобретено 353 квартиры и переселено 857 человек.

В рамках реализации IV этапа программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2016-2017годы планировалось расселить 17 аварийных многоквартирных домов площадью более 6 тыс. кв.м. и переселить 261 человека. Для этого было построено три новых дома, два из которых были заселены ранее. Ввод в эксплуатацию дома на переулке Мира завершает реализацию IV этапа программы.

Пресс-служба Правительства Тверской области.