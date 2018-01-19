НА СЕЛИГЕРЕ ВЛАДИМИР ПУТИН ВСТРЕТИЛСЯ С ИГОРЕМ РУДЕНЕЙ

Владимир Путин провёл рабочую встречу с Губернатором Тверской области Игорем Руденей

18 января Президент Российской Федерации Владимир Путин провёл в Тверской области рабочую встречу с Губернатором Игорем Руденей. Обсуждались вопросы социально-экономического развития региона.

В частности, речь шла о проекте строительства Западного моста в областном центре, об участии Верхневолжья в федеральном приоритетном проекте по сохранению экологии реки Волги. Кроме того, Президент и глава региона говорили об участии Торжка и Вышнего Волочка в федеральной программе по сохранению культурного наследия.

Игорь Руденя проинформировал Владимира Путина и о других текущих вопросах развития Тверской области.

В праздник Крещения Господня, который отмечается 19 января, глава государства посетил монастырь Нило-Столобенская Пустынь в Осташковском районе. Владимир Путин присутствовал на литургии в Богоявленском соборе, а также поучаствовал в крещенских купаниях на озере Селигер.

В 2017 году в монастыре Нило-Столобенская пустынь отметили знаменательную для всего православного мира дату – 350-летие обретения мощей святого преподобного Нила Столобенского. Торжества возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Пресс-служба Правительства Тверской области.