ДОРОГИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ЧИСТЯТ БОЛЕЕ 400 МАШИН

Расчистку дорог Тверской области обеспечивают 403 единицы специализированной техники

19 января 2018 года в расчистке региональных автодорог от снега и их обработке противогололедными материалами задействованы 403 единицы техники. На дорогах Тверской области работают 180 комбинированных дорожных машин, 80 автогрейдеров, 89 тракторов с навесным оборудованием и другой специализированный транспорт. В первую очередь обрабатываются трассы с высокой интенсивностью движения и места повышенной аварийности.

По поручению Губернатора Тверской области Игоря Рудени с 1 декабря 2017 года в Дирекции дорожного фонда работает круглосуточная диспетчерская служба. О затруднениях движения транспорта на автодорогах регионального и межмуниципального значения можно сообщать по телефонам 8(4822) 34-56-54, 8-910-649-84-56.

По вопросам содержания улично-дорожной сети города Твери следует обращаться в администрацию города Твери, федеральных трасс М-9 «Балтия» и М-10 «Россия» – в ФКУ Упрдор «Россия», скоростной магистрали М-11 «Москва – Санкт-Петербург» – в ГК «Автодор», улично-дорожной сети городов и поселков – в администрации соответствующих муниципальных образований.

По сообщению Тверского гидрометцентра 19 января в регионе ожидаются снег, местами метель, юго-восточный ветер порывами до 15 метров в секунду, на дорогах гололедица. В связи со сложными погодными условиями водителям рекомендуется соблюдать дистанцию и скоростной режим, быть предельно осторожными.

Справочно: По действующим государственным контрактам за содержание автодорог регионального и межмуниципального значения отвечают 9 дорожно-эксплуатационных организаций: АО «Рамешковское ДРСУ», АО «Торопецкое ДРСУ», ООО «Дорсервис», ООО «Калязинское ДРСУ», ГУП «Торжокское ДРСУ», ГУП «Бологовское ДРСУ», ООО «Бежецкая дорожная компания», ООО «Ржевское ДРСУ» и ООО «Скайвей».

Пресс-служба Правительства Тверской области.