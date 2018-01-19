С НАЧАЛА ГОДА ИДЕТ РАБОТА ПО РАСЧИСТКЕ УЧАСТКОВ ЛЭП В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Около 90 км участков ЛЭП расчищено в Тверской области с начала 2018 года

С начала января 2018 года организациями-лесопользователями в 6 районах Тверской области расчищены лесные просеки вдоль ЛЭП протяженностью 90 км на общей площади 70 га. Активизировать данную работу Губернатор Игорь Руденя поручил после возникших перебоев в электроснабжении из-за неблагоприятных погодных условий на территории области в конце прошлого года.

По мнению главы региона, к расчистке просек вдоль линий электропередачи должны активней привлекаться лесопользователи.

Сейчас в этой работе задействованы 84 человека и 28 единиц техники.

Проводятся работы по расчистке охранных зон линейных объектов в Андреапольском, Бельском, Западнодвинском, Нелидовском, Калининском и Торопецком районах. Здесь необходимо проведение неотложных работ на проблемных участках ЛЭП для обеспечения бесперебойного электроснабжения населения региона. На ряде участков расчистка не проводилась десятилетиями, и упавшие под тяжестью снега или из-за сильного ветра деревья обрывали линии электропередачи.

Повышение надежности электросетевого комплекса Тверской области – основное направление взаимодействия регионального Правительства и компания «Российские сети». 28 декабря 2017 года Губернатор Игорь Руденя и генеральный директор, председатель правления ПАО «Россети» Павел Ливинский подписали соглашение о сотрудничестве. В планах на ближайшие годы – ремонт и реконструкция существующих электросетевых активов, а также строительство новых питающих центров и линий электропередачи.

Пресс-служба Правительства Тверской области.