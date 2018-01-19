АВТОБУСЫ - ШКОЛЬНИКАМ, МАШИНЫ – МЕДИКАМ

У школьников поселка Козлово Конаковского района праздник - они получили новый школьный автобус. Во вторник, 16 января, в Твери состоялась передача 54 новых школьных автобусов, машин скорой помощи и санитарных автомобилей представителям муниципальных образований Тверской области. Разумеется, не остался в стороне и Конаковский район. Мы также получили автомобили для врачей и микроавтобус для школьников. Технику главе администрации Конаковского района Олегу Лобановскому вручал губернатор Тверской области Игорь Руденя.