ПРЕЗИДЕНТ ВСТРЕТИЛ КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ НА СЕЛИГЕРЕ

Президент Владимир Путин в праздник Крещения Господня посетил Нило-Столобенскую пустынь

19 января православные христиане отмечают Крещение Господне. В праздник монастырь Нило-Столобенская пустынь в Осташковском районе посетил Президент России Владимир Путин. Глава государства присутствовал на литургии в Богоявленском соборе , а также поучаствовал в крещенских купаниях на озере Селигер.

В 2017 году в монастыре Нило-Столобенская пустынь отметили знаменательную для всего православного мира дату - 350-летия обретения мощей святого преподобного Нила Столобенского. Торжества возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В праздник Крещения Господня массовые купания организованы на территории всей Тверской области. Губернатор Игорь Руденя поставил задачу обеспечить безопасность граждан при проведении мероприятий. В местах, где организованы «иордани», дежурят сотрудники Главного управления МЧС России по Тверской области. Задействованы также волонтеры, служба пожарной охраны. Усиленные меры безопасности будут действовать до 21 января 2018 года.

Пресс-служба Правительства Тверской области.