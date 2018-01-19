НА ЭКСКУРСИИ В ЗАВИДОВСКОМ ХРАМЕ



В канун большого православного праздника - Крещения Господня наш корреспондент стал свидетелям экскурсии новозавидовских школьников из средней школы № 1 по Завидовскому храмовому комплексу.

Ребята услышали много интересного из истории храмов, находящихся на его территории, им рассказали библейские истории, о житии некоторых святых, об иконах, находящихся в храмах. По словам Благочинного Конаковского округа и настоятеля завидовских храмов протоиерея Валерия Ильина, такие экскурсии в храмовом комплексе проходят регулярно, приезжают не только дети из окрестных поселений района, но и из других регионов. И не только дети. В том числе и благодаря музею «Государева дорога», который был открыт в прошлом году на территории храмового комплекса, число туристов-паломников, и без того немалое, продолжает расти. Здесь же нам сообщили эксклюзивную информацию - к изданию готовится книга о храме и музее.

М. МАЛАХОВ. Фото автора.