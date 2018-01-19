ЮБИЛЕИ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

15 января свой 70-летний юбилей отметил генеральный директор Завидовского экспериментально-механического завода, председатель Совета депутатов поселка Новозавидовский, член общественного совета Конаковского района, Почетный гражданин Конаковского района Вячеслав Иванович Квасов!

Он родился в Воронежской области, с серебряной медаью закончил школу, получил образование в Воронежском политехническом институте. Работал на Ковровском экскаваторном заводе, главным инженером Владимирского ремонтно-механического завода, заведующим промышленным отделом горкома, главным инженером управления промышленности Владимирской области. В 1987 году был избран директором Завидовского экспериментально-механического завода и с тех пор вся деятельность этого предприятия, являющегося гордостью Конаковского района, связана с именем Вячеслава Ивановича. Предприятие выпускает гидроподъемники и вышки на шасси современных автомобилей, многие разработки новозавидовских конструкторов считаются уникальными. За время его руководства на предприятии решались социальные вопросы, в том числе и обеспечение своих работников жильем.

Вячеслав Иванович всегда был активным общественником, в начале 90-х представлял Конаковский район в областном Совете депутатов. Сегодня он - председатель Новозавидовского совета депутатов. С 2004 года носит высокое звание «Почетный гражданин Конаковского района», является членом районного общественного совета. На протяжении долгих лет Вячеслав Иванович - добрый друг «Зари». Крепкого вам здоровья и всего самого хорошего в нашей непростой жизни!

Уважаемый Вячеслав Иванович!

Ваш жизненный путь заслуживает глубочайшего и искреннего уважения. Вы завоевали репутацию уважаемого, профессионального управленца, энергичного и мудрого человека, всегда настроенного на результат и умеющего этого результата добиваться. Талант руководителя, глубокие знания и опыт, преданность избранному делу позволяют вам многие годы успешно и эффективно возглавлять одно из ведущих предприятий Конаковского района – Завидовский экспериментально-механический завод.

В этот замечательный день позвольте поблагодарить вас за то, что вы всегда находите время и силы принимать активное участие в общественной и политической жизни Конаковского района. Пусть каждый день приносит удачу и позитивный настрой, открывает для вас новые перспективы и горизонты. Крепкого вам здоровья, счастья и достойных свершений на жизненном пути!

С уважением депутат ЗС Д.И.Дородных,

глава Конаковского района Л.А.Козлова, глава администрации Конаковского района О.В.Лобановский.

В этот же день исполнилось 70 лет Александру Петровичу Попову, Почетному гражданину Конаковского района, заслуженному учителю Российской Федерации, директору МБОУ СОШ №3 г. Конаково на протяжении почти 20 лет!



Коллектив школы сердечно поздравляет нашего дорогого юбиляра, почти весь трудовой путь которого, длиной в 42 года, прошел в стенах школы № 3: от выдающегося учителя до замечательного директора школы!

Уважаемый Александр Петрович! Бесконечно ценим вас, безмерно уважаем и беззаветно любим!

Вам семьдесят.

Безмерно вы богаты.

Богатство ваше – мудрость, сила, ум.

Пусть юбилей и все другие даты

Не навевают вовсе грустных дум.

Пусть только радость, только смех и песни

Звучат в душе вашей сегодня и всегда.

Живите с каждым годом интересней

И молодейте, невзирая на года!

Собрание депутатов и администрация Конаковского района от всей души поздравляют А.П.Попова с круглой датой и желают ему всего самого хорошего!