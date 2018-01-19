РАСТЕТ ЧИСЛО ТРАКТОРИСТОВ

В Тверской области увеличивается число квалифицированных трактористов

В Тверской области в 2017 году выдано 4642 удостоверения тракториста различных категорий – на 25 больше, чем в предыдущем году. Эта специальность является в настоящее время одной из самых востребованных на рынке труда региона.

Тема подготовки квалифицированных специалистов рабочих профессий обсуждалась на встрече Президента России Владимира Путина с сотрудниками Тверского вагонзавода 10 января 2018 года.

Как отметил Губернатор Игорь Руденя, Тверская область готова активизировать работу по обучению и подготовке кадров этого звена, в том числе сварщиков для ТВЗ.

«На территории Тверской области несколько учебных заведений, которые выпускают таких специалистов. Мы практически уверены, что с нового учебного года у нас будет более масштабно запущена программа подготовки сварщиков для завода», – сказал Игорь Руденя.

По данным Главного управления по труду и занятости населения Тверской области, всего на производства области требуется 3,9 тысячи рабочих и специалистов инженерного профиля. В сфере транспорта самыми востребованными являются водители и трактористы. В настоящее время в банке областной службы занятости представлено 400 вакансий по этому направлению.

В 2017 году подготовка трактористов, а также водителей самоходных машин велась в 58 образовательных организациях Тверской области, из них 4 учреждения впервые ввели дисциплины по подготовке водителей внедорожных мототранспортных средств.

По итогам года выросло количество граждан, которые получили удостоверение тракториста впервые или после открытия дополнительных категорий. Если в 2016 году было выдано 1900 таких документов, то в 2017-м - 1945.

Общее количество действующих удостоверений по специальности «Тракторист», выданных Гостехнадзором Тверской области, составляет 49 480.

С перечнем образовательных организаций региона, осуществляющих подготовку трактористов, можно ознакомиться на сайте гостехнадзор.тверскаяобласть.рф в разделе «Дополнительная информация».

Пресс-служба Правительства Тверской области.