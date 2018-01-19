ВЫБОРЫ 2018

Голосовать там, где вам это удобно

18 марта 2018 года состоятся выборы Президента Российской Федерации. Принять участие в них может любой гражданин нашей страны, достигший на день голосования 18 лет.

На главных страницах сайтов Центральной, областной и территориальных избирательных комиссий размещен простой и удобный сервис «Найди свой избирательный участок», благодаря которому каждый легко и быстро сможет уточнить или найти адрес помещения для голосования.

Но бывают и особые случаи – когда в силу различных обстоятельств в день голосования прийти на свой избирательный участок избиратель не сможет.

Если 18 марта вы будете находиться не по адресу регистрации (прописке) – месту жительства, указанному в паспорте (уехали в командировку, отпуск или просто живете в другом городе), либо не имеете регистрации по месту жительства, вы можете воспользоваться новым порядком голосования по месту нахождения.

В список избирателей по месту нахождения вас включат на основании заявления, поданного по месту жительства или по месту нахождения.

Для этого рекомендуем вам лично, с паспортом гражданина Российской Федерации, в период с 31 января по 12 марта 2018 года обратиться в ближайшую территориальную избирательную комиссию или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, а с 25 февраля по 12 марта 2018 года – в любую участковую избирательную комиссию. В них вам предложат подать (и даже помогут составить!) заявление о включении в список избирателей по месту нахождения. Весь процесс подачи заявления займет не более 5 минут. Не забудьте только указать избирательный участок, где вы планируете проголосовать на выборах Президента России.

Адреса территориальных и участковых избирательных комиссий можно узнать с помощью интерактивной карты, размещенной на сайте ЦИК России, или позвонив в Информационно-справочный центр ЦИК России по бесплатному многоканальному номеру 8-800-707-20-18.

Кроме того, c 31 января и до 24 часов 12 марта 2018 года подать заявление можно и в электронном виде - в режиме онлайн через интернет-портал федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru). Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись на этом портале.

В том случае, если вы не можете по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в территориальную, участковую избирательные комиссии либо в МФЦ для подачи заявления, вы имеете право устно или письменно (в том числе при содействии социального работника) в указанные сроки обратиться для предоставления возможности подачи заявления в территориальную либо участковую избирательные комиссии.

Члены участковой избирательной комиссии приедут к вам не позднее 12 марта 2018 года, и вы сможете устно или письменно заявить о своем желании проголосовать вне помещения для голосования.

Если у вас нет возможности подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения в феврале, то с 13 марта и до 14 часов 17 марта 2018 года можно оформить в участковой избирательной комиссии, но уже только по месту жительства, специальное заявление о включении в список избирателей на одном из избирательных участков и проголосовать на нем в день голосования – 18 марта 2018 года.

После того как вы подали заявление, 18 марта 2018 года приходите на выбранный вами избирательный участок и, предъявив свой паспорт, получайте избирательный бюллетень. Никаких дополнительных документов не требуется.

Избирательная комиссия

Тверской области.

Об образовании избирательного участка на территории Конаковского района Тверской области в месте

временного пребывания избирателей, в ГУБЗ КЦРБ, на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года

В целях обеспечения избирательных прав граждан Российской Федерации, находящихся в местах временного пребывания избирателей, и проведения выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года, на основании на основании пункта 1 статьи 14, пункта 3 статьи 25 федерального закона № 19-ФЗ от 10 января 2003 г. «О выборах Президента Российской Федерации», в соответствии с постановлением избирательной комиссии Тверской области № 84/1069-6 от 19 декабря 2017 г. «О согласовании образования территориальными избирательными комиссиями Тверской области избирательных участков в местах временного пребывания избирателей для голосования на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года», территориальная избирательная комиссия Конаковского района постановляет:

1. Образовать избирательный участок № 1197 в месте временного пребывания избирателей на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года на территории Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тверской области «Конаковская центральная районная больница».

Границы участка:

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Конаковская центральная районная больница» (адрес: Тверская область, Конаковский район, г. Конаково, ул. Энергетиков, д. 32).

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: Тверская область, Конаковский район, г. Конаково, ул. Энергетиков, д. 32

Телефон участковой избирательной комиссии (48242) 4-22-14.

2. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Заря».

3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Тверской области, ГБУЗ «Конаковская центральная районная больница», администрацию Конаковского района, ОМВД России по Конаковскому району .

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте территориальной избирательной комиссии Конаковского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Конаковского района Фомченко С.П.

Председатель территориальной избирательной комиссии

Конаковского района С.П.Фомченко.

Секретарь территориальной избирательной комиссии Конаковского района А.В.Мерзлякова.