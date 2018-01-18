С ПРАЗДНИКОМ КРЕЩЕНИЯ ГОСПОДНЯ!

Сегодня, 19 января все православные верующие отмечают один из значимых христианских праздников – Крещение Господне. Праздник Крещения также именуется Богоявлением. В прошедшую Крещенскую ночь и весь сегодняшний день любая вода в водоемах ли, из под крана или из колодцев – считается целебной, святой. В это время существует обычай омовения в водоемах, в специально прорубленных купелях. К сожалению, в этом году из-за теплой зимы было принято решение не организовывать официальные места для крещенских процедур в водоемах Конаковского района. Но, если говорить начистоту, то в Крещение Господне совершенно не самым главным считается искупаться в ледяной воде. Смысл сего праздника гораздо глубже. Мы побеседовали с Благочинным Конаковского округа, митрофорным протоиереем о. Валерием Ильиным, который поздравляет всех читателей «Зари» с праздником и напоминает об истинном его смысле.

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Дорогие во Христе братии и сестры, жители города Конаково и Конаковского района!

В этот день Христос Спаситель на Иордане принимает Крещение. Бог Отец свидетельствует с неба о том, что Христос – Его Единородный сын и Его Отчее благоволение. Дух Святый сходит на Крещаемого в виде голубя. Церковь, воспевая Крещение Господне, утверждает, что в нем «Тройческое явится поклонение».

В святом Евангелии Христос сказал: «Аще кто не родится водою и духом, не может войти в царство небесное» и предостерегает нас: «Аще, кто крестится и веру имеет, спасен будет, а кто веру не имеет и крестится, осужден будет». Поэтому Святое Крещение - одно из семи таинств церковных, а не обрядовое действо. И вспоминая день Богоявления, будем почерпать святую воду с веселием, страхом и радостью, окроплять себя и свои жилища. И в разъяснение всем вам в уставе церкви нигде не говорится, что каждый православный христианин должен погрузиться в воду и получить отпущение грехов. Это нововведение, подмена церковных ценностей. Отпущение грехов возможно только в таинстве святого покаяния в храме.

Сегодня Господь являет себя миру, открывается каждому верующему сердцу. Как же воспользоваться этим благом? Как же не принять Его Божественный зов, обращенный к нам постоянно, в любых обстоятельствах нашей жизни, в минуты благодушия и радости, в минуты скорби и печали. Он с нами всегда: «Я с вами во все дни до скончания века». Приблизимся к нему, потрудимся над очищением своей воли и чувств, своего ума и сердца, чтобы, очистив их, предстать пред Богом правдивыми и не скверными. Таковых принимает Господь, таковым открывается: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят».

С душевной радостию, митрофорный протоиерей, благочинный Конаковского округа Валерий Ильин. 19 января 2018 года.