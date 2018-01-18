Глава Старицы Светлана Калиткина: «Меня впечатлило отношение президента к простым людям»

Глава Старицы Светлана Калиткина в составе тверской делегации приняла участие в форуме малых городов и исторических поселений, прошедшем 17 января в Коломне и посвященном вопросам сохранения и развития культурного, туристического, экономического потенциала малых городов. Одним из ключевых событий мероприятия стала встреча с Президентом России Владимиром Путиным, на которой Светлана Калиткина выступила с рядом предложений по совершенствованию приоритетного президентского проекта «Формирование комфортной городской среды».

«Важно, что федеральная власть обращает особое внимание на малые города и исторические поселения, – поделилась впечатлениями глава Старицы. – На форуме было подчеркнуто, что главное богатство страны – это люди. Важно, чтобы они жили в комфортных условиях».

Как отметила Светлана Калиткина, 5 миллиардов рублей, которое Правительство России планирует распределить по результатам конкурсного отбора на реализацию проектов благоустройства малых городов и исторических поселений, – существенная поддержка государства.

«Старица обязательно будет принимать участие в конкурсе», – заявила глава города.

По ее мнению, приоритетный президентский проект «Формирование комфортной городской среды» необходимо усовершенствовать. Об этом глава Старицы сказала Владимиру Путину.

«Я внесла три предложения, – говорит Светлана Калиткина. – Во-первых, считаю, необходимо учитывать, что все общественные пространства в малых городах находятся в зонах жилой застройки, а значит – на системах инженерных коммуникаций, требующих капитального ремонта. Хотелось бы, чтобы это было возможно сделать в рамках приоритетного проекта. Второе предложение связано с тем, что большинство объектов городской среды находятся в посадах и археологических зонах, окружены зданиями, строениями, являющимися памятниками историко-культурного наследия. Как правило, они требуют проведения реставрационных работ. Я предложила дополнить проект соответствующим разделом либо разработать целевую программу. И наконец, третье предложение – предусмотреть в рамках проекта обустройство пешеходных маршрутов и исторических кварталов, что будет способствовать развитию туризма в малых городах, ведь это национальный и культурный стержень России».

Светлана Калиткина рассказала и том, какое впечатление на нее произвело общение с Владимиром Путиным.

«Меня впечатлило отношение президента к простым людям, живущим на земле. Владимир Владимирович внимательно выслушивал каждое предложение, по каждому давал разъяснение либо отмечал, что все наши предложения не останутся без внимания».

В итоге Светлана Калиткина пригласила Владимира Путина посетить Старицу. На вопрос, что в этом городе покажут президенту, если он примет приглашение, глава города ответила: «Конечно, Старицкий Свято-Успенский мужской монастырь, потому что президент спросил, в каком веке он был основан».

Форум малых городов и исторических поселений объединил 244 руководителей городских и сельских поселений из 71 субъекта Российской Федерации. В делегацию от Верхневолжья вошли главы Торжка, Кашина, Бежецка, Старицы, Торопца, представители администраций Осташковского городского округа и Торопецкого района. Почетными гостями стали министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень и министр культуры РФ Владимир Мединский. На форуме обсуждались вопросы сохранения и развития культуры, туризма и экономики муниципалитетов, реализации проектов формирования комфортной городской среды.