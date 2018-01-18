В КОЛОМНЕ ПУТИНУ ВЫСКАЗАЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Предложения от Тверской области озвучены на встрече Владимира Путина с главами муниципалитетов в Коломне

17 января в Коломне Московской области состоялся форум, посвященный вопросам развития малых городов и исторических поселений. Мероприятие посетил Президент России Владимир Путин. В делегацию от Верхневолжья вошли главы Торжка, Кашина, Бежецка, Старицы, Торопца, представители администраций Осташковского городского округа и Торопецкого района.

На площадке форума Владимир Путин провел встречу с главами малых городов и исторических поселений. В общении с главой государства приняли участие руководители муниципальных образований из разных регионов страны, в том числе глава Старицы Светлана Калиткина.

«У каждого из малых городов либо исторических поселений своя история, своя география, своя культура. Нужно найти ключ к раскрытию так называемого конкурентного преимущества. Важно проанализировать возможности и определить основные направления для развития, в том числе малого бизнеса, туризма», – сказал Владимир Путин.

В 2018 году Правительство России выделит 5 млрд рублей на реализацию проектов благоустройства малых городов и исторических поселений. Такое решение озвучил Президент Владимир Путин в ходе разговора с главами муниципалитетов на форуме.

Победителями станут 60 малых городов, в том числе 20 исторических поселений. Предусмотрено финансовое вознаграждение победителям: историческим поселениям по 50 млн рублей, малым городам – от 30 до 100 млн рублей в зависимости от численности населения.

Для участия в конкурсе необходимо разработать проекты развития общественных территорий на основе исследования культурного и исторического наследия городов.

Владимир Путин также заявил о необходимости провести работу по определению критериев для попадания городов в список исторических поселений.

В 2010 году проходил пересмотр списка исторических поселений. Министерство культуры РФ сократило количество объектов более чем в десять раз, до 41 населённого пункта. Однако в него не были включены такие тысячелетние и исторически значимые города, как Москва, Великий Новгород, Псков, Старая Ладога, Старая Русса, Тверь, Рязань, Углич, Белгород и другие.

Как сообщила Светлана Калиткина, на встрече Владимира Путина с руководителями муниципалитетов также обсуждалась тема создания комфортной городской среды. Глава Старицы высказала предложение о том, чтобы в ходе дальнейшей реализации программы было предусмотрено обустройство не только общественных пространств, но и памятников культурного наследия, а также приведение в порядок объектов коммунальной инфраструктуры.

«Владимир Владимирович отреагировал очень хорошо, сказал, что постарается это учесть. Очень понравилось общаться с Президентом. Ко всем проблемам, которые были высказаны на форуме, он прислушивался, постарался никого не оставить без внимания», – поделилась впечатлениями глава города.

Форум малых городов и исторических поселений объединил 244 руководителей городских и сельских поселений из 71 субъекта Российской Федерации. Почетными гостями стали Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаил Мень, Министр культуры РФ Владимир Мединский. На форуме обсуждались вопросы сохранения и развития культуры, туризма и экономики муниципалитетов, реализации проектов формирования комфортной городской среды.

По итогам дискуссионных площадок разработаны предложения по совершенствованию законодательства и созданию мер поддержки малых городов и исторических поселений.

Пресс-служба Правительства Тверской области.