ИГОРЬ РУДЕНЯ; 4 МЕСТО В ЦФО ПО ДАННЫМ "МЕДИАЛОГИИ"

Губернатор Игорь Руденя по итогам 2017 года занял 4-е место в рейтинге «Медиалогии» среди глав регионов ЦФО

Губернатор Игорь Руденя улучшил свои позиции в итоговом медиарейтинге глав регионов за 2017 год по сравнению с 2016 годом. Об этом сообщает компания «Медиалогия». Среди губернаторов ЦФО Игорь Руденя занимает 4-е место, годом ранее было 5-е место. В общероссийском списке результаты Игоря Рудени тоже заметно улучшились: в 2016 году – 30-е место, в 2017-м – 21-е.

«Весь 2017 год медиарейтинг губернатора Игоря Рудени находился на стабильно высоком уровне, – прокомментировала нашему изданию и.о. ректора Тверского государственного университета Людмила Скаковская. – Считаю, что на результат повлияли как открытая информационная политика главы региона, так и большое количество знаковых управленческих решений, определивших социально-экономическую повестку Тверской области».

Среди таких решений губернатора Игоря Рудени собеседник отметила масштабную кампанию по ремонту дорог в Твери и муниципальных образованиях, начало строительства школ в областном центре впервые за 15 лет, строительство детской поликлиники, открытие после длительной реконструкции Императорского путевого дворца.

Кроме того, Людмила Скаковская обратила внимание на итоги избирательной кампании, прошедшей в Единый день голосования 10 сентября. Кандидаты партии «Единая Россия» на выборах депутатов разных уровней в Тверской области получили более 85% мандатов. В том числе в Тверской городской Думе 25 мандатов из 33-х достались «единороссам», предвыборный список которых возглавлял губернатор Игорь Руденя.

Рейтинг губернаторов основан на МедиаИндексе – показателе, который рассчитывается автоматически с применением технологий лингвистического анализа по методике, разработанной компанией «Медиалогия» совместно с учеными-математиками и аналитиками масс-медиа и PR. Значение МедиаИндекса определяется для каждого объекта (компании, персоны, бренда) в каждом сообщении СМИ.

Павел Голованов.