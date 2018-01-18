ЗАВТРА В КОНАКОВСКОМ РАЙОНЕ НАЧНЕТ РАБОТУ МОБИЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЗD ТЕХНОЛОГИЙ И РОБОТОТЕХНИКИ

19 января в конаковской школе №9 состоится первый выездной мастер-класс мобильной лаборатории 3D-технологий и робототехники. Участие в нём примут ученики начальных классов. Проект реализует некоммерческая организация «Специализированный учебный центр «Виста» на средства гранта Президента Российской Федерации при поддержке Правительства Тверской области.

Увеличение количества детей, которые обучаются по дополнительным образовательным программам — одна из задач, поставленных в майских указах Президента РФ Владимира Путина.

«Развитие способностей подрастающего поколения – это важное условие для того, чтобы молодежь оставалась жить в своём регионе. На первый план выходит задача создания в Тверской области современной образовательной среды. Наши усилия нацелены на укрепление материально-технической базы учреждений, развитие дополнительного образования, внедрение новых информационных технологий», — обозначил Губернатор Игорь Руденя.

На мастер-классе в Конаково ребятам расскажут об основах робототехники, покажут несколько серий конструкторов для сборки программируемых роботов. Желающих научат разрабатывать простые программы управления готовыми моделями. В течение года подобные мастер-классы пройдут и в других учебных заведениях Верхневолжья.

В рамках грантовой поддержки Президента РФ учебный центр «Виста» разрабатывает проекты не только по инновационным направлениям научно-технического творчества для учеников школ, но и по повышению квалификации педагогов дополнительного образования.

Планируется, что в текущем году в Тверской области состоится фестиваль по лего-конструированию и робототехнике для школьников «VistaRoboFest». Впервые мероприятие прошло в 2017 году в рамках соглашения о сотрудничестве регионального Министерства образования и центра «Виста». Оно объединило более 250 участников. Цель фестиваля — популяризация научно-технического творчества и повышение престижа инженерных профессий.

Справочно: В 2017 году гранты Президента Российской Федерации Владимира Путина получили 22 некоммерческие организации Тверской области. Общий объём финансовой поддержки социально значимых проектов составил более 37 млн рублей.

Инициативы НКО направлены на пропаганду здорового образа жизни и спорта, социализацию людей с инвалидностью, сохранение исторической памяти, развитие науки, образования, культуры и искусства, патриотическое и экологическое воспитание молодёжи.

Пресс-служба Правительства Тверской области.