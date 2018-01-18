РЫБЫ В ВОДОЕМАХ БУДЕТ БОЛЬШЕ

В водоёмы Тверской области в 2017 году выпустили более 3 млн штук молоди рыб

Более 3 млн штук молоди рыб было выпущено в Тверской области в 2017 году в Иваньковское, Вазузское, Верхневолжское, Рыбинское и Угличское водохранилища, а также озеро Селигер.

О большом потенциале Тверской области для развития аквакультуры Губернатор Игорь Руденя говорил на совещании, посвященном вопросам сельского хозяйства Нечерноземья, которое Президент России Владимир Путин проводил в Конаковском районе в июле 2016 года.

«На территории Тверской области более 1760 озер и 900 рек. Это огромный водный бассейн. Развитие аквакультуры может быть интересно для малого и среднего бизнеса, что приведет к повышению занятости населения региона», - сказал тогда Игорь Руденя.

В 2017 году в Конаково глава региона и руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков приняли участие в торжественном открытии нового цеха Конаковского завода по осетроводству мощностью до до 20 тонн рыбопосадочного материала и выпуске мальков стерляди в Иваньковское водохранилище. Там же на совещании по развитию рыбохозяйственного комплекса региона Игорь Руденя заявил о готовности Правительства Тверской области активно взаимодействовать с Росрыболовством, Росрыбнадзором и другими структурами в увеличении производства аквакультуры, защите биоресурсов Верхневолжья.

В 2017 году озеро Селигер, Верхневолжское и Угличское водохранилище пополнились личинками сазана, Вазузское и Иваньковское водохранилища – личинками щуки и сазана, Рыбинское – молодью сазана.

Кроме того, в рамках компенсационных мероприятий в водоёмы Тверской области было выпущено более 1 млн штук молоди сазана, стерляди и толстолобика.

Зарыбление водоемов велось Центральным филиалом Главного бассейнового управления по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов в соответствии с государственным заданием.

Пресс-служба Правительства Тверской области.