ГУБЕРНАТОР ПРОВЕРИЛ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ В ОБЛАСТНОЙ СТОЛИЦЕ

Игорь Руденя посетил офисы МФЦ в Твери

17 января Губернатор Игорь Руденя посетил филиалы ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в Твери. Глава региона пообщался с сотрудниками и посетителями офисов. С качеством предоставляемых здесь услуг также ознакомились ветераны, уважаемые жители города, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тверской области.

«Внешне МФЦ соответствуют всем нормам, стандартам и правилам. Но есть необходимость отладить работу, особенно с физическими лицами. Это касается того объема услуг, который передан МФЦ от Росреестра. Но улучшение качества и объема выполняемых услуг уже есть», - отметил Игорь Руденя.

Филиал №2 МФЦ, где побывал Игорь Руденя, был открыт в здании на Санкт-Петербургском шоссе в январе этого года. В офисе 9 окон, услуги оказываются как физическим, так и юридическим лицам. С завтрашнего дня эти потоки будут разделены, что позволит избежать очередей, которые возникли в связи с переводом услуг Росреестра по приёму-выдаче документов на осуществление кадастрового учёта и регистрацию прав на недвижимость в ведение МФЦ. Сейчас в данном офисе на оказании этих услуг специализируются три окна, сотрудники прошли соответствующее обучение.

Отдельное внимание в ходе посещения МФЦ Губернатором было уделено обслуживанию льготников. С просьбой наладить эту работу к главе региона обратились присутствовавшие в офисе ветераны, пенсионеры. Игорь Руденя поручил проработать вопрос введения специальной льготной очереди для отдельных категорий граждан: ветеранов, инвалидов, многодетных семей и других.

Также Игорь Руденя посетил филиал ГАУ «МФЦ» № 4 в Твери на Комсомольском проспекте. Офис, который только начал свою работу, рассчитан на 5 окон приема заявителей. Здесь будут обслуживаться только предприниматели, а также граждане, планирующие открыть свое дело. Еще один офис «Мой бизнес» планируется открыть в ТЦ «Олимп». Оба филиала созданы за счет средств федеральной субсидии (7,8 млн рублей), а также средств бюджета Тверской области (2,6 млн рублей).

Кроме того, до конца года в ТЦ «Олимп» для удобства жителей областного центра будет открыт еще один офис МФЦ, планируется, что там будет работать 15 окон.

Справочно: Проект по созданию многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг реализуется на территории Верхневолжья с 2010 года. Сейчас в регионе работает государственное автономное учреждение «МФЦ» с 33 филиалами и 88 структурными подразделениями в муниципальных образованиях.

Доступ к услугам через МФЦ имеют более 90% жителей региона, что отвечает задаче, поставленной Президентом РФ Владимиром Путиным.

Пресс-служба Правительства Тверской области.