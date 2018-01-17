КРЕЩЕНСКИЕ КУПАНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ БЕЗОПАСНЫМИ

Игорь Руденя поручил обеспечить безопасность в муниципалитетах при проведении Крещенских купаний

Губернатор Игорь Руденя поручил организовать специальные площадки для проведения Крещенских купаний в муниципальных образованиях Тверской области и обеспечить безопасность граждан на мероприятиях.

«Нужно оборудовать места для купания деревянными настилами. На площадках должны дежурить сотрудники МЧС, медицинские бригады от местных ЦРБ», – подчеркнул Игорь Руденя на оперативном совещании.

По информации заместителя Председателя Правительства региона-начальника Главного управления МЧС России по Тверской области Арсена Григоряна, сформирована группировка для обеспечения безопасности Крещенских купаний в муниципалитетах. В нее вошли около 390 человек (сотрудники полиции, МЧС, скорой помощи, водолазные группы) и свыше 150 единиц техники, в том числе плавсредства. Кроме того, к работе подключены служба пожарной охраны, волонтеры. Как сообщили в МЧС, усиленные меры безопасности действуют с 17 по 21 января 2018 года.

В Твери в этом году будет организовано место для массовых купаний на Речном вокзале, напротив центрального корпуса Тверского государственного технического университета. Здесь оборудуют дополнительное освещение, установят палатки для обогрева и биотуалеты. В Калязине место для массовых купаний будет организовано на Волге, в районе улицы Дзержинского, дом 2, в Торжке – на источнике за улицей Дальняя Троица, в Старице – на источнике Свято-Успенского монастыря.

Пресс-служба Правительства Тверской области.