ИГОРЬ РУДЕНЯ ВСТРЕТИЛСЯ С БОРИСОМ ОСИПОВЫМ

Игорь Руденя провёл встречу с главой Селижаровского района Борисом Осиповым

Губернатор Игорь Руденя провёл рабочую встречу с главой Селижаровского района Борисом Осиповым. Обсуждались вопросы приведения в порядок инфраструктурных объектов, ремонта дорог, улучшения демографической ситуации в муниципалитете и другие.

«В 2017 году в районе отремонтирована дорога от Селижарово до Оковецкого источника. Это значимый туристический маршрут. Также есть планы по приведению в порядок альтернативной дороги в этом направлении», — отметил Игорь Руденя.

Ремонт в прошлом году прошёл на 19,5-километровом участке дороги «Селижарово - Оковцы - Малое Ананкино». Она соединяет между собой несколько населённых пунктов района и районный центр. Также по ней можно проехать к Оковецкому святому ключу и Церкви Смоленской иконы Божией Матери в деревне Оковцы.

Проведены работы и на других объектах дорожного хозяйства. Борис Осипов поблагодарил Игоря Руденю за содействие в проведении дорожно-ремонтной кампании на территории муниципалитета.

В настоящее время в районном центре идёт подготовка к реконструкции общедоступного спортивного зала. Помещение выкуплено в муниципальную собственность, разработано техническое задание на проведение ремонтных работ. Завершить создание проектной документации предполагается к лету.

Планируется рассмотреть возможность включения объекта в адресную инвестиционную программу Тверской области для получения финансирования из регионального бюджета.

Ещё одной темой встречи стала работа по улучшению демографии. С 2018 года по инициативе Президента Владимира Путина в России введён ряд новых мер поддержки семей с детьми. В частности, это расширение возможностей использования материнского капитала, специальная программа ипотечного кредитования, ежемесячные выплаты при появлении первого ребёнка. На территории Верхневолжья в текущем году размер выплаты составит 10 тыс. 625 рублей. Из федерального бюджета на эти цели направлено 152 млн рублей.

Кроме того, в Тверской области в соответствии с указом Президента выплачивается ежемесячное пособие при рождении или усыновлении третьего и последующих детей. В 2017 году число получателей выплат превысило 5800.

Установлены и региональные меры поддержки молодых семей. Предоставляются субсидии на приобретение жилья (в 2017 году выплаты получили 76 семей, в 2018 году объём средств по этому направлению увеличен в 6 раз, до 60 млн рублей), выплачивается региональный материнский капитал (в 2017 году его размер составил свыше 58 млн рублей).

По мнению Игоря Рудени, необходимо внедрять дополнительные меры поддержки семей и на местном уровне. Динамика демографической ситуации, наряду с повышением эффективности бюджетной политики и ростом числа новых рабочих мест на территориях являются критериями для оценки эффективности деятельности глав и принятия решений о поощрении тех или иных муниципалитетов.

В Селижаровском районе уже реализуется социальный проект в этой сфере: семья каждого сотого ребёнка, который родился на территории муниципального образования, получит единовременную выплату на 100 тыс. рублей из местного бюджета.

На встрече Губернатора с Борисом Осиповым также шла речь о развитии туризма, фермерства, учреждений культуры в Селижаровском районе.

Пресс-служба Правительства Тверской области.