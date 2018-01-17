ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ - АВТОТУРИСТАМ

В Тверской области создают условия для развития автотуризма

В столице Верхневолжья прошла конференция, посвященная перспективам развития автотуризма на территории Тверской области. Самодеятельный туризм как молодое и перспективное туристское направление является привлекательным для вложения инвестиций.

«Главная задача – привести в надлежащее состояние дороги к туристическим объектам. Качественная дорожная сеть является базовым условием развития туризма», – сказал Игорь Руденя на одном из недавних совещаний в Правительстве региона.

Среди ключевых тем обсуждения на конференции - создание и совершенствование придорожной инфраструктуры для развития самодеятельного туризма и, в частности, путешествий с проживанием в автодомах или автоприцепах (караванинга).

Участники обсудили вопросы туристического потенциала федеральных трасс М9, М10 и М11 на территории Тверской области, перспективные для самодеятельного туризма региональные и межрегиональные маршруты. Также речь шла о кемпингах, опыте создания сети придорожных комплексов «Баранка».

В конференции приняли участие представители тверской туристской индустрии, лидеры и активисты автотуризма, джипинга и караванинга в России. Экспертом выступил президент межрегиональной общественной организации автопутешественников и караванеров «Лиги караванеров» Андрей Артюхов.

Министерство туризма Тверской области планирует провести серию мероприятий подобного рода с целью привлечения в регион туристского потока в 2018 году.

Пресс-служба Правительства Тверской области.