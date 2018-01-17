СОХРАНЯТЬ, ВОЗРОЖДАТЬ И РАЗВИВАТЬ НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ

В Тверской области планируют расширить поддержку организаций народных художественных промыслов

Организациям народных художественных промыслов Тверской области в 2018 году планируется оказать государственную поддержку в объеме более 768 тыс. рублей. Вопрос обсуждался на заседании регионального Правительства, которое 16 января провел Губернатор Игорь Руденя.

Сохранять, возрождать и развивать народные художественные промыслы и ремесла - поручение Президента России Владимира Путина. Губернатор Тверской области Игорь Руденя считает, что это позволит повысить узнаваемость региональных брендов в России и за рубежом.

«Необходимо разработать методику распределения средств поддержки, в которой будут учтены показатели предприятий – количество работающих, объемы реализованной продукции, чтобы на каждый рубль выручки мы давали определенный объем денег. Важно, чтобы у этих организаций была мотивация», – подчеркнул Игорь Руденя.

В настоящее время регион обеспечивает предприятиям народных художественных промыслов (НХП) поддержку через финансирование аренды площадей на ярмарках, в том числе навыставке народных художественных промыслов России «Ладья». Такая помощь в 2017 году оказана трем организациям – ООО «ПК Конаковский фаянс», ООО «Тверские сувениры» и ООО «Народные художественные промыслы» в объеме 297 тыс. рублей.

По закону на региональную поддержку не могут рассчитывать организации, перечень которых утвержден Министерством промышленности и торговли РФ. В Верхневолжье в него включены четыре предприятия: ЗАО «Тверские узоры», ООО «Лучинушка», ОАО «Торжокские золотошвеи», ЗАО «Художественные промыслы».

Министерством промышленности и информационных технологий региона предложено внести изменения в закон «О народных художественных промыслах в Тверской области». Предполагается дополнительно наделить региональные органы государственной власти правом оказывать поддержку предприятиям НХП, входящим в федеральный перечень.

Таким образом, в 2018 году семь организаций, действующих в этом секторе, смогут рассчитывать на помощь от области в развитии и продвижении своей продукции.

Пресс-служба Правительства Тверской области.