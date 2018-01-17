ОХОТНИЧЬИ ХОЗЯЙСТВА - КАК ОБЪЕКТЫ ТУРИЗМА

В индустрию туризма Тверской области планируется вовлечь охотничьи хозяйства

В инфраструктуру туризма Тверской области планируется включить ряд новых объектов, которые будут способствовать развитию отрасли, расширению предложений для приема гостей. Вопрос обсудили на заседании Правительства региона, которое 16 января провел Губернатор Игорь Руденя.

Одно из планируемых нововведений – вовлечение в туристическую деятельность охотничьих баз и хозяйств, которые смогут предоставлять услуги активного отдыха и места размещения. По мнению Губернатора Игоря Рудени, это позволит повысить экономический эффект от данного вида деятельности, увеличить объем предложений для гостей региона.

Кроме того, в инфраструктуру туризма будут включены информационные центры, цель которых предоставлять туристам сведения об объектах размещения, услугах, достопримечательностях, маршрутах, экскурсиях, транспорте.

Также в туристскую деятельность планируется вовлекать предприятия народно-художественных промыслов. На создание такого центра в этом году регион планирует получить федеральную субсидию. Здесь будет организована выставка-продажа изделий местных ремесленников. Также будут проходить мастер-классы по гончарному делу, золотному шитью, изготовлению деревянных игрушек. Туристам это даст возможность приобрести сувениры с тверской символикой, изготовленные именно местными мастерами, предпринимателям – реализовать свою продукцию.

Планируется, что Центр народных промыслов разместится в помещении туристского информационного центра, открытие которого запланировано на конец первого полугодия 2018 года.

Пресс-служба Правительства Тверской области.