ГОТОВИТСЯ МЕСТО ПОД НОВУЮ ДЕТСКУЮ ОБЛАСТНУЮ БОЛЬНИЦУ

В Твери снесут недостроенное здание на месте будущей детской областной клинической больницы

В Твери снесут объект незавершенного строительства на Санкт-Петербургском шоссе, расположенный на земельном участке, где будет построена детская областная клиническая больница. Решение принято 16 января на заседании Правительства Тверской области под руководством Губернатора Игоря Рудени.

На строительство детской областной клинической больницы из федеральной казны выделят 3 млрд рублей – по 1 млрд рублей в 2018, 2019 и 2020 годах. В бюджете региона на трехлетний период ежегодно заложено по 500 млн рублей.

«Мы направим на эти цели ресурсы, которые высвободятся благодаря программе реструктуризации долгов субъектов, объявленной Президентом России Владимиром Путиным. Это будет доля области в финансировании строительства областной детской больницы», – обозначил Губернатор Игорь Руденя.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко по итогам рабочей поездки в Тверскую область в ноябре 2017 года назвала региональным приоритетом строительство детской больницы, оборудованной по последнему слову техники.

Решение о новой ДОКБ в Твери принято Губернатором Игорем Руденей весной прошлого года после пожара в старом корпусе учреждения. Планируется, что площадь детской областной больницы составит 50 тыс. кв. м. Учреждение рассчитано на 420 коек и 13,5 тыс. посещений в год. В стационарный блок войдут 17 отделений. Предусмотрено обустройство необходимой инфраструктуры: вертолётной площадки, парковки для автомобилей, боксов для «скорой помощи».

Новый комплекс детской больницы будет размещен рядом с областной клинической больницей и перинатальным центром имени Бакуниной. Таким образом, будет создан единый лечебно-диагностический центр, который объединит эти учреждения, а также поликлинику медицинского университета, медицинский колледж, горбольницу №7 с первичным сосудистым центром.

Планируется, что в районе медицинского городка будет проходить Западный мост, который предполагается построить в Твери. Он должен соединить проспект Калинина (в районе Комсомольской площади) и Петербургское шоссепараллельно железнодорожному мосту. Это позволит обеспечить удобную транспортную логистику возле комплекса.

Необходимость строительства Западного моста подтвердил Президент России Владимир Путин в ходе визита на Тверской вагоностроительный завод 10 января 2018 года. Президент дал поручение по ускорению работы по рассмотрению проектно-сметной документации, а также выделению федерального финансирования на строительство сооружения.

Пресс-служба Правительства Тверской области.