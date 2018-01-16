Обновленный статус племенного завода!

Агрофирма «Дмитрова Гора», входящая в ГК «АгроПромкомплектация», получила статус племенного завода по разведению КРС голштинской породы!

До ноября 2017 года «Агрофирма «Дмитрова Гора» обладала статусом племенного завода по разведению породы КРС черно-пестрой породы. Действие этого сертификата закончилось, и 27 декабря был получен новый – уже по разведению голштинской породы.

- Мы долго к этому шли, было непросто, - рассказывает главный зоотехник АО «Агрофирма «Дмитрова Гора» Мария Журавлева. - 10 лет мы были племенным заводом по разведению черно-пестрой породы. Однако, с учетом расширения производства, мы нацелились на приобретение и разведение более продуктивной голштинской породы. Селекционно-генетический план был нацелен на поглотительное скрещивание. У нас была местная черно-пестрая порода, которую мы на протяжении нескольких лет улучшали голштинской. На сегодняшний день у нас все чистопородные голштины.

АО «Агрофирма «Дмитрова Гора» ведет целенаправленную селекционную работу, отбор лучшего поголовья и осуществляет реализацию племенного чистопородного молодняка и быков для забора семени. В планах – развивать данные направления.

Для справки:

Молочное производство Группы компаний «АгроПромкомплектация» представлено двумя животноводческими молочными комплексами КРС в Конаковском районе Тверской области: в с. Верханово на 5500 голов и в с. Ручьи на 6000 голов (введен в эксплуатацию в 2016 году).