БОЛЕЕ 18 МИЛЛИАРДОВ - НА МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ ЖИТЕЛЯМ ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ

В 2018 году на оказание бесплатной медицинской помощи жителям Тверской области будет направлено 18,7 млрд рублей

16 января на заседании Правительства Тверской области, которое провел Губернатор Игорь Руденя, рассмотрели проект Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Объем ее финансирования по сравнению с прошлым годом увеличен на 14,5% и составит 18,7 млрд рублей. Это средства обязательного страхования и бюджета региона.

«Основные задачи программы – повышение качества и доступности услуг здравоохранения, снижение в регионе смертности и заболеваемости жителей, улучшение лекарственного обеспечения и увеличение эффективности работы медицинских учреждений», - отметил Губернатор Игорь Руденя.

Увеличение финансирования охватит все виды медицинской помощи. В итоге на оказание амбулаторно-поликлинической помощи направят 5,9 млрд рублей. Средства пойдут на диспансеризацию населения, профилактику хронических заболеваний, повышение эффективности скриннингового обследования, открытие первичных онкологических кабинетов, развитие лабораторной службы и решение других задач.

На оказание стационарной помощи, в том числе в дневном стационаре, выделено 9,5 млрд рублей. Особое внимание здесь будет уделяться совершенствованию работы первичных сосудистых отделений, открытию новых кардиотерапевтических отделений в Осташковской и Западнодвинской ЦРБ, увеличению на 22% количества процедур ЭКО, приобретению нового медицинского оборудования.

На 110 млн рублей в 2018 году будет увеличено финансирование оказания высокотехнологичной помощи населению Тверской области. Это позволит дополнительно провести в тверских учреждениях около 300 сложных операций сердечно-сосудистого профиля, по протезированию суставов.

Другие важные направления - развитие скорой медицинской помощи и паллиативной медицины.

В 2018 году запланирован также рост нормативов финансирования на одного жителя области на 15,5%. Этот показатель увеличится с 12,3 до 14,2 тыс. рублей.

Присутствующие на заседании эксперты в сфере здравоохранения внесли свои предложения по совершенствованию работы по указанным направлениям. В частности, речь шла об усилении внимания к проведению некоторых видов скриннинговых исследований. Губернатор Игорь Руденя поручил рассмотреть возможность внести дополнения в проект программы с учетом озвученных предложений, а также провести оценку ее результатов в течение года.

Пресс-служба Правительства Тверской области.